"Президентът на БФС е кукла за лични облаги, която се избира от политици и сенчести бизнесмени"

22 септември 2025, 13:13 часа 432 прочитания 0 коментара
Бившият капитан на националния отбор по футбол Стилиян Петров използва личния си профил във Фейсбук, за да коментира защо българският футбол се намира в такава криза. Според него, основната причина се крие в това, че президентът на Българския футболен съюз е "кукла за лични облаги", която се избира от политици, ръководители на клубове с лични интереси и представители на сенчестия бизнес. Стенли назова три основни проблема и пожела успех на следващата "кукла", като отбеляза, че той, Димитър Бербатов и Мартин Петров няма да позволят да бъдат въвлечени в подобни задкулисни игри.

Ето какво написа Стилиян Петров във Фейсбук:

"Честит ден на независимостта!

Здравейте, момчета и момичета, фенове на любимата игра, футбол.

Здравейте и вие президенти на клубове, родители, млади таланти, медии, спонсори и партньори на българския футбол!

Много от вас, както публично, така и лично към мен, изразиха разочарованието си от състоянието и представянето на българския национален отбор, както и от цялостната ситуация във футбола. За кой ли път?!

Всеки истински любител на футбола търси правилния избор. Търси кой може да се справи с най-големия проблем.

Но може би въпросът, който всички трябва да си зададем, е:

Кой е правилният избор?

Избор на кого?

Стилиян Петров

На народа, на политиците, на интересчиите – или на хората, които мислят за футбола и искат промяна?

Коя всъщност е най-голямата промяна? И как се казва тя?

Постът „президент на БФС“ е престижна позиция, която трябва да защитава интересите на футбола, а не лични облаги. Днес обаче на това място се слагат хора, готови да слугуват и да изпълняват чужди приоритети.

В България има много желаещи да „служат“. Считам, че част от клубовете именно тези, които вече са се превърнали в слуги, участват в тази подредена и добре функционираща схема.

Кой избира „президента“ на БФС?

По мое мнение политици, футболни ръководители с лични интереси и представители на сенчестия бизнес. Те определят следващата кукла.

За съжаление Димитър Бербатов, Стилиян Петров и Мартин Петров не се вписвахме в този модел. Получавахме натиск, предложения и опити да бъдем разделени.

Но когато си независим, много трудно един добре смазан механизъм може да пробие там, където мисленето и моралният компас са на светлинни години разстояние.

Никога няма да се приобщим към, по мое мнение, корумпирана, остаряла и неработеща структура.

Нашата независимост и свобода ни дават възможност да кажем твърдо НЕ.

Звучно НЕ на дългогодишната, продънена от порочни практики схема.

Защото вероятно отново ще се опитат да ни замесват в бъдещи борби и кампании. Ще се опитат да ни хвърлят в битки, без ние да имаме каквито и да е намерения да бъдем в ролята на кукли!

Много от вас, а и ние самите непрекъснато търсим причините за проблемите в българския футбол:

Инфраструктура, треньори, играчи, ДЮШ, методика…

Но истинските проблеми са само три:

  • Грешните хора определят кой да заема тази позиция.
  • Има достатъчно хора, готови да се продадат и да продължат старата схема на управление.
  • Съществува натиск от различни сектори в България, когато изборът поеме в различна посока.

Болката от пропадащия български футбол за истинските фенове е огромна.

Но за „куклите“ и назначените „ушета“ тя е притъпена от заповедите на техните глашатаи.

Успех на следващата кукла в българския футбол – която и да е тя, когато и да се случи това.

Истинските капитани винаги застават с истината пред вас."

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Стилиян Петров БФС
