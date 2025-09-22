"Да ме изкарват Хитлер - омърсен съм! Тази няма да продължава така"

Босът на Славия Венцеслав Стефанов коментира снощните събития в Овча купел, когато тръгна да се бие с фенове на отбора след словесна престрелка пред стадиона. "Белите" не успяха да победят Берое у дома и остават на дъното на таблицата, а част от феновете негодуваха срещу резултатите на отбора, докато Стефанов не им остана длъжен. Чуха се и обидни квалификации в двете посоки, като Венци Стефанов бе наречен "Хитлер на Славия", което го вбеси.

Венци Стефанов ще вземе мерки срещу феновете, които го нападат

"Славия не дължи нито една стотинка на абсолютно никой - било футболист, треньор или институция. Заплатите в клуба се плащат на време, лагери, екипировка - всичко е подсигурено. Всичко! Ако има проблем по тези направления, нека задават въпроси на клубното ръководство. По спортно-техническата част обаче - към треньорското ръководство", заяви Стефанов пред Sportal.bg.

Още: Славия и Берое не счупиха нулите в мач от Първа лига

"Нямам проблем с това да викат "оставка", но да ме изкарват "Хитлер на Славия" - омърсен съм! Тази няма да продължава така! Още на следващото домакинство на отбора ще взема крути мерки. Даваме си 30 години парите за Славия, идва една групичка "фенове" и започват да обиждат. Те копират най-лошото от едни други агитки", добави още Стефанов, като подчерта, че за следващото домакинство ще вземе мерки за въпросните фенове.

Още: Рекордьорът на Славия, който спечели златен дубъл с Йохан Кройф