"Вчера се запознах с футболистите на ЦСКА, не мога да имам претенции откъм желание и създадени положения"

Новият наставник на ЦСКА Валентин Илиев даде мнението си след равенството срещу Ботев Враца в среща от 9-ия кръг на Първа лига. Илиев каза, че не може да има претенции откъм желание на играчите и създадени положения. Той добави още, че не иска да се оправдава за изпуснатата победа, но отбеляза, че се е запознал с футболистите едва вчера. Въпреки краткото време, играчите са му показали силно желание за подобряване на ситуацията.

Мнението на Валентин Илиев след равенството на ЦСКА във Враца

"Не ни достигна един гол. Създадохме достатъчно възможности да си решим мача преди да получим изравнителния гол. Като изключим първите 10-15 минути, след това отборът се успокои и започна да играе по начина, по който си бяхме говорили. Мачът се разви по най-добрия начин за нас. Отново получаваме гол от статично положение. Явно ще трябва да се работи още повече в тази насока. При наличието на двама централни нападатели, именно това си бяхме говорили - че искаме да изкарваме топката на фланга и след това да търсим развитие", каза Илиев.

"Мисля, че Годой се включи по най-добрия начин. От гледна точка на създадени положения и желание на футболистите, аз не мога да имам претенции. Трябва да реализираме тези ситуации. Срещу нас се създават не много на брой положения, но дори и малкото се оказват фатални", добави още той.

"Със сигурност ситуацията не е лесна. Аз съм тук, за да бъда максимално полезен на клуба. Готов съм да дам всичко от себе си. Вчера се запознахме с футболистите, но мисля, че дори за краткото време в тях видях позитивна енергия. Всички показаха разбиране и силно желание ситуацията да се подобрява. Ясно е, че няма да стане изведнъж, но силно се надявам това да е възможно най-скоро, защото всички го искаме", завърши Илиев.

