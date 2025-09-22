Войната в Украйна:

Христо Янев загатна, че ще е новият треньор на ЦСКА!

22 септември 2025, 22:49 часа 1026 прочитания 0 коментара
Христо Янев загатна, че ще е новият треньор на ЦСКА!

Христо Янев загатна, че ще е новият треньор на ЦСКА - или поне, че е готов да се нагърби с тази задача. Треньорът на Ботев Враца призна заобиколно след равенството с "червените" на стадион "Христо Ботев", че е имал разговори с ръководството на ЦСКА, но предпочете да не говори открито по темата от уважение към настоящия си клуб. Все пак Янев подчерта, че потенциалното негово назначение в ЦСКА не зависи само от него, но и от "армейците".

Христо Янев каза, че е готов да поеме ЦСКА

"Каква е истината за спекулациите за ЦСКА? Бях болезнено честен с отбора в дните преди мача. Разказах им онова, което е същността на нашата работа и онова, което трябва да правим. В момента всички сме част от Ботев Враца и трябва да си свършим работата по най-добрия начин. Ясно ми е, че за футболната общественост аз съм Христо Янев благодарение на онова, което ЦСКА ми е дало и което ЦСКА е направило за мен. Времето ще покажа дали сега е моментът, или в близко бъдеще, но аз съм готов да дам моя опит, моята енергия и онова, което съм натрупал като знания в годините, но това не е решение, което зависи единствено и само от мен", каза Христо Янев.

Още: Новото начало за ЦСКА - като старото. С капитан от нафталина, мъчна игра и без победа

Христо Янев

"Имало ли е запитване от ЦСКА? Предпочитам това да го оставим тук. Ако има нещо, което трябва да се случи, би трябвало да не излиза от мен, а от клуба, който има нужда или проявява интерес към човек, който иска да промени нещо, което се случва в отбора. Така че на този етап искам да бъда коректен към онова, което Ботев Враца прави за мен, защото трябва да бъдем честни - те бяха отборът, който държеше да бъда тук", добави още той.

"Не ми е приятно да коментирам ситуация, от която съм далеч, за да не обидя някой, който наистина върши работа, но за всички е ясно, че ЦСКА трябва да изглежда по различен начин. Най-малкото - хората по терена трябва да отговорят на енергията, която получават от трибуните и трябва да разберат, че ЦСКА е нещо, което представлява голям интерес за много хора, любов за много хора и цял живот за всички", завърши Янев по темата за ЦСКА.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Промените по високите етажи на властта в ЦСКА фаворизират познат треньор за заместник на Керкез

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Ботев Враца Христо Янев
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес