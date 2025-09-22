Изненада: Камелия отново стана майка на 54 (СНИМКА)

Камелия избра точно на 22 септември - Деня на независимостта на България, да обяви, че семейството ѝ се е увеличило. 54-годишната поп-фолк певица съобщи, че вече си има и дъщеричка, която носи името Касия. Тя сподели трогателна снимка в социалните мрежи, на която е гушнала бебето си, а съпругът ѝ Цветин държи първородното им дете Баян.

Какво написа мама Камелия

"Днес на този хубав празник, искам да ви споделя, че вече сме четирима. Добре дошла, КАСИЯ. Бъди здрава и щастлива. Обичаме те", написа Камелия.

Децата на Камелия

Припомняме, че Камелия изненадващо обяви през 2023 година, точно на Великден, че вече е майка и има син, Баян. Тогава тя не разкри подробности за раждането на момченцето. Изпълнителката многократно е споделяла, че има репродуктивни проблеми и няколко спонтанни аборта зад гърба си. Чак през декември 2024 звездата призна, че синът ѝ се е появил на бял свят с помощта на сурогатна майка.

"След появата на Баян прегърнах каузата да може в България да има всяка една опция за всяка една жена. За мен е важно да се прекара закон за сурогатство, защото това е последният етап, който дава генетично възможност ти да станеш родител", каза тогава Камелия в "Преди обед". Българското законодателство преследва сурогатното майчинство и то се наказва със затвор и глоба, която грози както майката, така и посредника. Много българи използват услугите на украинки за износването на деца.