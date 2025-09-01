Хулио Веласкес даде четири почивни дни на играчите на Левски

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес, дава четири дни почивка на футболистите от представителния отбор през тази седмица по време на паузата в шампионата заради ангажиментите на националните отбори в световните квалификации, съобщава БТА.

За по-малко от 2 месеца: Левски изигра 15 мача

"Сините" имат изиграни 15 официални срещи от началото на сезона на 10 юли и испанският спец иска да освежи играчите с по-леки натоварвания. Левскарите ще почиват днес и утре, както и през уикенда. За сряда и петък са предвидени сутрешни занимания, а в четвъртък ще има две треторивки - от 10:00 часа и от 18:00 часа.

Още: Селекцията на "Герена" не е приключила: Левски си хареса звезда от Първа лига, следена и от ЦСКА

Софиянци няма да играят контрола в паузата, а следващият им официален мач е домакинство на шампиона Лудогорец на 20 септември в пряк сблъсък между лидерите в класирането на Първа лига.

Още: Разкриха колко точно ще плати Левски за новото си попълнение и каква е ролята на Билал Бари