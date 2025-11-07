Хулио Веласкес разкри силните страни на ЦСКА и отличи двама играчи на „армейците“ (ВИДЕО)

Треньорът на Левски Хулио Веласкес застана пред медиите преди утрешното Вечно дерби срещу ЦСКА. Испанският специалист разкри силните и слабите страни на „армейците“, а също така отличи двама играчи на съперника, които могат да създадат много проблеми на „сините“. Става въпрос за атакуващото дуо на „червените“ Йоанис Питас – Сантяго Годой. Веласкес обаче бе категоричен, че основният му фокус е върху това как ще изглежда Левски в сблъсъка.

Веласкес сподели, че ЦСКА разполага със сериозен потенциал. По думите му бюджетът, който е осигурил собственика на „червените“ Валтер Папазки позволява на тима да има много качествени играчи. Треньорът на Левски също така обърна внимание на факта, че в последните си мачове „армейците“ се представят доста по-убедително на терена.

„Имам абсолютно доверие на всички играчи“

„Смятам, че моментната форма на отборите винаги има значение. Оттук нататък е ясно какъв емоционален заряд носят такъв тип мачове като утрешния. Както във всички мачове досега, и в този влизаме с отговорност и отдаденост. Работим по същия начин, както за всеки друг мач. Ще вземем под внимание кои са слабите и силните страни на противника. Със сигурност ще искаме да проведем мача по начин, по който ни устройва. Опитвайки се на терена да изпъкнат нашите силни страни и слабите на противника“.

„Фокусът е върху това как изглежда като цяло отборът на ЦСКА. Винаги се обръща внимание и на някои детайли от индивидуалното представяне на футболистите. Говорим за отбор, който има сериозен потенциал. Да вземем под внимание бюджета, с който стартираха този сезон, което им позволява да имат качество в състава. Напълно наясно сме, че в последната част на терена разполагат със силни футболисти. Показаха добри игри в последните мачове. Изглеждат по-убедително. Имат футболисти като Годой и Питас, на които ако им оставиш пространство, ще имаш проблем“.

„Изключително голямо значение ще отдадем на това как ние ще изглеждаме. Имам абсолютно доверие на всички играчи. Ще се опитаме да изглеждаме по начин, по който да покажем нашите силни страни. Наясно съм с тези, които утре ще започнат мача. Не трябва да забравяме, че в даден мач винаги има значение профилът на играчите и как те си взаимодействат. Искам положителен резултат в наша полза. Моят фокус е изцяло върху срещата утре. Надявам се да има интерес към наши футболисти. Това означава, че се представят добре на терена“, каза Хулио Веласкес.

