Халф на Левски за дербито с ЦСКА: Плановете ми са да празнуваме поредните три точки

Един от водещите футболисти на Левски през този сезон разкри плановете си за предстоящото Вечно дерби с ЦСКА. Става въпрос за опитният полузащитник на „сините“ Георги Костадинов. 35-годишният халф говори пред една от медиите на генералния спонсор на българския гранд като заяви, че плановете му са Левски да направи един добър мач срещу големия съперник, а след неговия край той и съотборниците му да празнуват поредните три точки в актива на тима.

Костадинов също така призова феновете на двата отбора да няма ексцесии по трибуните, за да може повече деца да идват на стадиона. Той допълни, че се надява Вечното дерби да бъде поредния пример, в който много семейства идват и си тръгват с приятна и позитивна емоция.

Георги Костадинов вярва, че Левски ще спечели

„Плановете ми са да направим един добър мач, който след неговия край да празнуваме поредните три точки. Смятам, че футболистите са подготвени по абсолютно нормален начин, нищо по-различно отколкото с предните съперници. За нас всеки един следващ мач е най-важен“.

„Искам да призова феновете да ни подкрепят, както винаги го правят, искам да ги призова да се насладят на мача и се надявам да няма ексцесии, да има една приятна атмосфера за футбол и това, което ме радва много, е, че последните мачове виждам все повече деца на стадиона. Надявам се мачът в събота да бъде поредният пример, в който много семейства идват и си тръгват с една приятна и позитивна емоция", заяви Георги Костадинов.

ОЩЕ: Именит български мениджър: Трима футболисти на Левски са искани от много руски клубове