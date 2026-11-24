Наставникът на Левски Хулио Веласкес направи емоционално откровение пред "Гласът на треньора". В своята изповед Веласкес разказа за пътя си като треньор и трудностите ,през които е преминал, за да достигне до историческата шампионска титла със "сините" през сезон 2025/26.

Хулио Веласкес за пътя от детските игрища във Валядолид до шампионската титла с Левски

Испанецът сподели, че е бил привлечен в България благодарение на страстта на публиката и манталитета на победител, който е видял в Левски. Той разказва, че винаги е поемал отбори в битка за оцеляване, чийто фокус е върху търсенето на победата, а не върху избягването на загубата. С пристигането си в София Веласкес бързо намира синхрона с президента Наско Сираков, когото описва като човек с опит в Испания, вдъхнал му огромно доверие.

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„За да бъда прям с вас, изградил съм кариерата си от абсолютната кал. Започнах като треньор на деца на осем и девет години в квартал „Сан Николас“ в моя роден град Валядолид и оттогава преминах през всички категории, за да стигна до професионалния футбол.“, спомня си специалистът.

„Идентичността на един отбор е от основно значение, защото победата, равенството или загубата зависят от много фактори, някои от които са неконтролируеми. Но ние можем да работим, за да може отборът да предава определен начин на разбиране на играта и футболистите да се идентифицират с него", сподели Веласкес.

Треньорът разказа за спечелването на шампионската титла след 17-годишно чакане. Обикновено семейството на испанеца избягва присъствието по мачове заради напрежението,но за този двубой Веласкес е настоявал да бъдат на стадиона. Той разказва и любопитна случка след последния съдийски сигнал. Дали от суеверие или предпазливост "сините" не са организирали никакво честване. Веласкес обаче веднага се намесва и настоява пред тийм мениджъра, капитана и изпълнителния директор до края на пресконференцията да бъде направено подобаващо празненство и те успяват да го направят за 20 минути.

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"Не ставаше въпрос само за спечелването на една титла, а за прекратяването на една хегемония, която изглеждаше безкрайна, и за връщането на надеждата на толкова много хора, които твърде дълго чакаха такъв момент", сподели още Веласкес.

"Феновете също изиграха фундаментална роля. Тяхната подкрепа ни помогна изключително много и се формираше много специална връзка."

„Имам нужда да се чувствам пълноценен, да ставам всяка сутрин с желание да отида на тренировъчната база и да поддържам онази енергия, която те кара да искаш да се подобряваш постоянно", каза още той.

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