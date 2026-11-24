Турнето "Campaign for Musical Destruction" с хедлайнер грайндкор пионерите Napalm Death и с участието на още три банди: Master, Goatburner и Brat, започна и единадесет дати от него вече са в историята. Дотук напълно разпродадените концерти от него са девет! Датата на концерта в София е 28 ноември, събота, а мястото е студио Орфей.

Емблематичният басист на Napalm Death Shane Embury пътува с бандата на това турне, след кратко отсъствие от концертни ангажименти заради здравословни проблеми. Той вече е във форма и изпрати специална видеопокана за феновете в България по повод шоуто на бандата у нас.

Който има билет, става част от историята. Който няма, все още може да си купи, за да не остане отвън пред залата в събота.

Билетите се продават в системата на Bilet.bg, а повече информация ще откриете във Facebook събитието.

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