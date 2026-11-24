Космически апарат на НАСА забеляза изненадващо равномерни редици от огромни скали в един регион на Марс, но учените нямат обяснение как се е образувала тази форма на релефа.

Откритието на НАСА на Марс

На Марс много процеси и явления са различни от тези на Земята и изглеждат странни. Една от характеристиките на Червената планета е, че повърхността ѝ е покрита с огромен брой камъни с различни форми и размери. Те са хаотично разпръснати по повърхността на Марс. Но на едно място на Червената планета хаосът е заменен от ред, защото там огромни камъни са подредени в изненадващо равномерни редове. Учените не знаят как се е появила подобна форма на релефа, пише ScienceAlert.

Използвайки изображения, направени от орбиталния апарат Mars Reconnaissance Orbiter на НАСА, учените откриха нещо невероятно на Марс. Това е сложен модел от странно извити линии, съставени от големи скали. Тези скали са подредени в дълги, извити редове, разположени на разстояние от 5 до 10 метра една от друга, образувайки модел, наподобяващ пръстов отпечатък.

Тази структура се намира на равнината Дедалия, висока равнина в района на Тарсис, близо до екватора на Марс. Според учените подобни структури никога не са били виждани никъде другаде по повърхността на Червената планета и изследователите все още не могат да обяснят как се е образувал подобен пейзаж.

Нещо подобно може да се открие и на Земята. Това явление се нарича структурни почви. В студен климат, повтарящите се цикли на замръзване и размразяване на почвата постепенно разделят големи скали и по-малки почвени частици. Резултатът е странно равномерни ивици, кръгове или многоъгълници. Възможно е подобни цикли на замръзване и размразяване на почвата да се случват и на равнината Дедал на Марс.

От друга страна, сеизмичната активност би могла да създаде такъв пейзаж на Червената планета. Треморите биха могли да доведат до феномен, известен като „ефектът на бразилския орех“. Ако поставите ядки с различни размери в контейнер и го разклатите добре, най-големите ще се окажат отгоре, докато по-малките ще потънат на дъното. Нещо подобно може да се случи на Марс по време на земетресения.

Точната причина за появата на тези „пръстови отпечатъци“ на Марс обаче все още не е установена.

Наскоро учени направиха още едно интересно откритие, свързано с Червената планета. В момента на студения и сух Марс се смята, че водата присъства в големи количества под формата на лед близо до полюсите, както и под горните слоеве на земната кора. Учените са открили скрити ледници в околностите на вулкана Алба в северното полукълбо на Марс. Това е най-големият вулкан по площ не само на Червената планета, но и в цялата Слънчева система - диаметърът му е около 600 км.

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