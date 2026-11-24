Маколи Кълкин ще се завърне към ролята на Кевин Маккалистър в продължение на филма "Сам вкъщи", по сценарий и с продуцентското участие на Сет Роугън и Евън Голдбърг. Според "Variety" новият филм ще бъде разработен от базираното в Disney студио 20th Century Studios. Роугън и Голдбърг ще работят заедно с Кълкин по оригинална идея, предложена от актьора. Това ще бъде първото завръщане на Кълкин към ролята след филма "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк" от 1992 г.

Роугън и Голдбърг ще продуцират филма чрез собствената си компания Point Grey Pictures, стояща зад продукции като "Суперяки", "Ананас Експрес" и др.

През лятото за първи път се появиха информации, че Disney е насърчила Кълкин да се завърне към обичания филмов франчайз. В края на миналата година, по време на спирка от турнето си "Една носталгична вечер с Маколи Кълкин", актьорът разкри собствената си идея за продължение на "Сам вкъщи".

Още: Класиката "Сам вкъщи" на голям екран със симфоничен оркестър на живо в София

Той сподели, че си представя Кевин като вдовец или разведен мъж, който отглежда дете и е погълнат от работата си, така че не му обръща достатъчно внимание. Детето започва да му се сърди и в един момент той остава заключен отвън. "Синът на Кевин няма да ме пусне вътре и именно той ще залага капаните", разказа актьорът.

Грешка ли ще бъде новият филм?

Снимка: Home Alone/Facebook

В оригиналния филм "Сам вкъщи" от 1990 г. се разказва за Кевин Маккалистър, изигран от Кълкин, който по погрешка е оставен сам у дома, докато семейството му заминава на коледна ваканция. Двама крадци тероризират момчето, което трябва да прояви находчивост, за да ги задържи на разстояние. Комедията се превръща в огромен хит и реализира над 476 млн. долара приходи в световния боксофис.

Още: Синът на Маколи Кълкин вярвал, че е Кевин от "Сам вкъщи"

Режисьорът на оригиналния филм Крис Кълъмбъс обаче по-рано заяви, че е против създаването на нова част. "Мисля, че "Сам вкъщи" е свързан с един много специален момент и той не може да бъде пресъздаден", коментира той.

Кълъмбъс добави: "Смятам, че е грешка да се опитваме да се върнем и да възстановим нещо, което създадохме преди 35 години. Мисля, че трябва да го оставим на мира.", пише БГНЕС.