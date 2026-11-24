18-годишният талант на Ботев Пловдив Самуил Цонов продължава да впечатлява с изявите си по родните терени. Юношата на "канарчетата" вкара 2 гола на ЦСКА в последния мач на пловдивския гранд, като именно с тях отборът, воден от Станислав Генчев, поведе с 2:0 в резултата. А според колегите от "Мач Телеграф", трите гранда Левски, ЦСКА и Лудогорец проявяват интерес към Цонов.

Левски, ЦСКА и Лудогорец искат Самуил Цонов

От Българския футболен съюз планират да въведат правило, според което родните отбори да са задължени да имат поне един българин на възраст до 21 години в стартовия си състав. Левски, ЦСКА и Лудогорец искат да подсилят съставите си именно в тази връзка и Самуил Цонов е перфектен вариант за това. Въпреки че е едва на 18 години, нападателят притежава много добри технически способности и вече показва головия си нюх. Той е еднакво ефективен с двата си крака, добър е в играта с глава и е много бърз.

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Цонов ще струва поне 1 милион евро

Според колегите от "24 часа", покойният Илиан Филипов е поставил висока цена на Самуил Цонов, още докато беше действащ собственик и президент на Ботев Пловдив. Минимумът, който Левски, ЦСКА, Лудогорец или който и да е желаещ за подписа на Цонов ще трябва да плати е 1 милион евро. А тази цифра само ще расте с всеки следващ добър мач на 18-годишния нападател. А след срещата между "канарчетата" и "червените", завършила с равенство 3:3, Станислав Генчев обяви, че Самуил Цонов трябва да играе в чужбина, и по-конкретно някое от топ 5 първенствата на Европа.

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