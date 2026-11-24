Днешната телевизионна програма ще предостави разнообразна селекция на спортните привърженици. Сред най-големите събития са срещите между Арсенал – Борусия (Дортмунд) и Манчестър Сити – Наполи. В програмата можем да намерим още волейбол, баскетбол, тенис и хокей.
Какво може да гледате по телевизията днес:
09.45 Нюкасъл Джетс – Кашива Нова спорт
12.00 Киато – Поханг Диема спорт 3
12.00 Тедзжън – Пекин Нова спорт
14.15 Рачабури – Джохор Диема спорт 3
14.15 Конг Ан – Висел Нова спорт
17.00 Тенис, купа Дейвис, Чехия – Канада Нова спорт
18.00 Фратрия – Янтра Диема спорт
18.00 Ал Сееб – Ал Шорта Диема спорт 2
18.00 Шабаб Ал Ахли – Ал Кидисия Диема спорт 3
18.00 Волейбол, Екзаджъбъшъ – Тент МАХ Спорт 2
19.00 Баскетбол, Бешикташ – Париж МАХ Спорт 1
19.45 Галатасарай – Астън Вила МАХ Спорт 3
19.45 Бодьо Глимт – ЛАСК МАХ Спорт 4
20.15 Ал Насър – Ал Сад Диема спорт 3
22.00 Фейенорд – Порто МАХ Спорт 1
22.00 Реал – ПСВ Айндховен МАХ Спорт 2
22.00 Арсенал – Борусия (Дортмунд) МАХ Спорт 3
22.00 Манчестър Сити – Наполи МАХ Спорт 4
22.00 Уулвърхемптън – Чарлтън Диема спорт 2
03.00 НХЛ, Едмънтън – Вегас МАХ Спорт 2