Раздяла на "Герена". Маркетинг директорът на Левски - Виктор Викторов, официално обяви, че подава оставка. Той съобщи новината чрез видео публикация в профила си в социалните мрежи, в която припомни за последните четири години, в които работи в клуба. Като причина за напускането си Викторов посочи, че на този етап от живота си е изпълнил своята мисия в Левски. Той завърши посланието си с думите, че е било чест да работи на "Герена".

Виктор Викторов напуска Левски

Интересното е, че преди няколко седмици Викторов категорично отрече информацията, че може да напусне. Това е поредна промяна по високите етажи в "синия" клуб. Както е известно, в средата на месец септември в Левски промениха модела си на управление. От Надзорен съвет, съставен от Наско Сираков, Антон Краус и Мило Борисов, и Управителен съвет, в който участваха Даниел Боримиров, Христо Йовов и Галина Костова, "сините" ще преминат към Съвет на директорите. В него ще бъдат включени Даниел Боримиров, Еду Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери.

ОЩЕ: Левски отива в най-опасния град в Европа

Впоследствие бяха обявени назначенията на Енрико Пареше, който ще отговаря за трансферната политика, и на Филаделфо Апаро, който ще следи за приходите на клуба. Преди седмица пък от "Герена" обявиха друга раздяла. Става въпрос, за напускането на главния скаут Георги Коруджиев, който прекара 17 години в столичния гранд.

ОЩЕ: Добра новина за Левски преди битката с Марсилия: Един от лидерите на французите е под въпрос