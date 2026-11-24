Учените са открили, че гравитацията може да не привлича обекти един към друг, а по-скоро да ги отблъсква. Това противоречи на представите за една от основните сили на Вселената.

Откритието на учените, което противоречи на теорията на относителността на Айнщайн

Общата теория на относителността на Алберт Айнщайн, най-добрата теория за описание на гравитацията, не допуска съществуването на антигравитация. Тоест, тази сила може само да накара обекти с маса да се привличат един към друг. Квантовата физика обаче допуска превръщането на гравитацията в сила на отблъскване. Физиците са готови да проверят тази революционна хипотеза. Изследването на две групи физици е публикувано в списание Physical Review A и на сървъра за препринти arXiv, пише New Scientist.

Основната характеристика на гравитацията е, че тя привлича обекти с маса един към друг. Но физиците спорят за това как се държи гравитацията в квантов свят, доминиран от квантови ефекти, и какви квантови свойства може да има. Две групи физици са стигнали до заключението, че квантовите ефекти могат да накарат гравитацията да действа по такъв начин, че силата да действа като антигравитация, т.е. да отблъсква обектите един от друг.

В основата и на двете изследвания е концепцията за квантова суперпозиция. Представете си кола, която се движи по път и стига до кръстовище: тя може да завие или наляво, или надясно. Но в квантовия свят една кола може да бъде в състояние на суперпозиция. Това означава, че може да се движи едновременно наляво и надясно и да се движи и по двата пътя едновременно. В такова състояние е невъзможно да се определи точно къде се намира колата, без да се наруши квантовото ѝ състояние.

Ако друг квантов обект се движи до такава кола, той ще бъде гравитационно привлечен към нея. Физиците са показали, използвайки математически модели и уравнения, че в резултат на такова гравитационно взаимодействие, колата и другият квантов обект ще бъдат свързани помежду си чрез квантово заплитане. Това означава, че всяка промяна в единия обект незабавно влияе върху характеристиките на другия.

Учените анализирали сценарий, при който два първоначално отделни пътя, задвижвани от кола и квантов обект, се събират в една точка. В тази точка, измерване, направено с помощта на квантовия обект, ни позволява да определим как движението по различните пътища е повлияло на квантовото състояние на колата, която е в състояние на суперпозиция.

Учените припомнят, че квантовата механика е вероятностна по своята същност. Това означава, че ако експериментът се повтори многократно, крайното квантово състояние на автомобила ще има различни варианти.

Физиците са установили, че ако след измерване всички резултати, с изключение на определени квантови състояния, бъдат отхвърлени, вторият квантов обект теоретично би трябвало да спре да усеща гравитационно привличане към колата и да се отдалечи от нея. Тоест, възниква отблъскващ ефект на гравитацията.

Общата теория на относителността на Айнщайн не предвижда това поведение на гравитацията. Ако тя наистина съществува, тогава физиците ще могат да докажат квантовата природа на гравитацията. Припомняме, че квантовата механика е несъвместима с основните принципи на теорията на гравитацията.

И двете групи физици вярват, че тяхната революционна хипотеза може да бъде тествана в експерименти с малки обекти, които имат маса. Подготовката за тези експерименти вече е започнала.

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