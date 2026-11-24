Ако България отиде на избори сега, управляващата "Прогресивна България" отново би спечелила убедително. Според социолозите обаче има известно разместване в акумулираната подкрепа от опозицията. Оказва че, че "Продължаваме промяната" и "Демократична България" биха могли да постигнат значително по-добър резултат, ако се явят по отделно.

Според ново национално проучване на „Маркет ЛИНКС“*, представено от социолога Добромир Живков, политическата обстановка в страната показва признаци на стабилизиране след президентските избори, а доверието към правителството остава на достигнатите през последните месеци нива.

По думите на Живков след продължилото няколко месеца понижение на доверието към кабинета вече се очертава стабилизиране. Положителните нагласи за развитието на страната леко се повишават, макар че предстои да стане ясно дали тенденцията ще се запази през следващите месеци, които традиционно са по-трудни за българските домакинства.

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Доверие - недоверие

Все още доверието към правителството остава в негативната част на скалата – 36% одобрение срещу 41% неодобрение. Социологът коментира, че управлението вероятно достига ядрото на твърдата си подкрепа. Премиерът също запазва минимално положителен нетен рейтинг – с един процентен пункт повече доверие, отколкото недоверие.

Източник: БГНЕС

Няма съществени размествания в общата картина при политическите лидери. Отчита се по-сериозен спад в доверието към лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Въпреки това премиерът запазва високо ниво на персонално доверие – 38%, макар че то вече е почти изравнено с недоверието.

При избори сега, „Прогресивна България“ би получила подкрепата на около 1/3 от гласуващите. ГЕРБ-СДС е втора политическа сила с 12%, следвана от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ с близки резултати – съответно около 10% и 9,4%, предаде бТВ. Така общият резултат на формацията е над 19%, ако се явят по отделно - значително повече от коалиционният им резултат от последните избори - малко над 12%.

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Според Живков трите формации са в рамките на статистическата грешка и при евентуален вот могат да разменят позициите си. „Възраждане“ и ДПС са с подкрепа между 4% и 5%, като остават близо до парламентарната бариера.

Проучването отчита и значителен дял на колебаещите се избиратели – 12,3%. Според социолога почти една четвърт от избирателите търсят алтернатива на настоящите политически формации, но засега не я откриват сред парламентарно представените партии.

*Изследването е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“. Проведено е сред 1005 пълнолетни граждани в периода 14–22 ноември чрез пряко лично интервю и онлайн анкета.