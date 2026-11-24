Снежана Апостолова ще е временният кмет на Варна след отстраняването на Благомир Коцев. Това посочи самият той пред медиите и заяви, че ще обжалва решението за прекратяване на правомощията му. Градоначалникът определи случилото се като опит за овладяване на общинските финанси и връщане на старите модели на управление в града. В изказването си той отправи остри обвинения за натиск, политически и икономически зависимости и дългогодишен "феодален" контрол над морската столица.

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По думите на Коцев, основната цел зад отстраняването му е контролът върху средствата на общината след току-що приетите на сесия на Общинския съвет бюджет и мащабен заем, предназначени за инфраструктурните проекти, подготвяни през последните две години.

„Желанието им е да владеят цялата община, включително кметството, както са се упражнявали десетилетия наред. Основната им цел е овладяването на всички общински средства и финанси. Сега всички тези средства ще бъдат усвоявани така, че да отиват в джобовете именно на тези хора, които ще сложат пионка на мястото на кмета, за да управлява Варна за една година. От средствата, които ще владеят, всеки един цент ще гледат да отиде в техните джобове, а не в тези на варненци", каза Коцев. И потвърди, че ще обжалва отстраняването си.

Дългогодишен "феодален" контрол

В позицията си той заяви, че преди неговия мандат Варна не е имала независим кмет, и посочи имената на предишни градоначалници, като ги свърза с икономически и политически кръгове.

"Десетилетия наред – още по времето на Кирил Йорданов, който беше кмет на ТИМ, след това Иван Портних, кметът на Даниел Славов - Дънката, всички знаете за това, вие също знаете като журналисти. Цяла Варна знае, това са обществени тайни. Този град винаги се е владял по този начин – чрез страх, чрез овладяване на администрацията, защото Варна е далеч от София, защото тук винаги сме били едно феодално общество и тези феодали искат Варна да остане тяхно феодално владение завинаги", посочи той.

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Коцев описа управлението на екипа си като постоянен сблъсък с интереси в строителството и обществените поръчки, придружен от медийни атаки през целия тригодишен период.

"Три години нямахме възможност да дишаме в тази община, за да вършим истинска работа. Бяхме под обсада. Работехме срещу мутри – мутри, които се биеха срещу нас, защото не получаваха част от трапезата, която бяха свикнали да получават. Няма как да изчистим града толкова лесно, когато техните фирми все още продължават да работят във всеки един бранш. Няма как да искаме да не се бетонира градът, когато строителните разрешения са били издавани десетилетия наред преди това. Няма как да няма съпротива срещу мен, когато се опитвахме да вкараме регулация в строителството, за да не се бетонира всяка градинка и всяко междублоково пространство и да има ред", обясни отстраненият кмет на Варна.

В заключение той заяви, че случващото се в момента ще го мотивира да се кандидатира отново за кмет на Варна на следващите местни избори. И призова жителите на Варна да не се поддават на черни кампании, да търсят информация отвъд заглавията и да бъдат активни. "Надявам се да мотивирам най-вече варненци да гласуват, да имат критично мислене, да се интересуват, да четат между редовете, да не гледат само заглавията и жълтите медии – да вдигнат глава и да разберат защо и как се случват процесите в нашия град", призова Коцев.