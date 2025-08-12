"И Баку ще бъде син, а Левски ще играе като домакин": Готвят видео стена пред "Герена"

Българският футболен гранд Левски обяви, че ще постави видео стена пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов" за предстоящия реванш срещу азербайджанския Сабах от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. "Сините" спечелиха първия мач у дома с 1:0, а сега ще се надяват да запазят преднината си и да се класират за плейофите, където могат да се борят за влизане в основната фаза.

Ето какво написаха от Левски в социалните мрежи:

“Със "синьо" шалче в ръка, ще обходим цялата земя…”. И Баку ще бъде "син", а "Левски" ще играе като домакин. Както го прави навсякъде по света.

За всички, които нямат възможност да бъдат с отбора, сме подготвили видео стена пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов”. Да подкрепим “Левски” в един от най-важните мачове за годината.

Заповядайте в нашия дом в 18:00 часа. Вашата енергия ще даде импулс на отбора, дори и на хиляди километри!

