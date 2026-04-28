Илиан Илиев и Черно море опитват да отмъкнат трансферна цел на ЦСКА

28 април 2026, 11:53 часа

Илиан Илиев и неговия Черно море опитват да отмъкнат една от трансферните цели на ЦСКА. Става въпрос за 20-годишния офанзивен полузащитник на Дунав Русе – Кристиян Бойчев. Това съобщиха колегите от „Гонг“. Както е известно, бившият юношески национал на България е следен изкъсо от „армейците“, които дори влязоха в контакт с ръководството на „драконите“, за да обсъдят евентуалното му преминаване при „червените“.

От Черно море планират да направят сериозно подмладяване на отбора през лятото, за да могат да отговорят на новите изисквания на Българския футболен съюз за използването на родни играчи. Затова и варненци са тръгнали по петите на редица талантливи състезатели, които да привлекат след края на настоящия сезон. Един от въпросните футболисти е именно Кристиян Бойчев.

През този сезон Кристиян Бойчев се представя на много високо ниво. 20-годишният халф има на сметката си общо 29 мача за Дунав Русе във Втора лига и турнира за Купата на България, като е реализирал седем попадения, а също така е дал и четири асистенции. В кариерата си той е бил част и от дублиращите тимове на Септември София и ЦСКА 1948. Според авторитетния портал „Transfermarkt” цената на Бойчев, който е внук на легендарната Маргарита Хранова, е около 150 хиляди евро.

Бойко Димитров Отговорен редактор
