Илиан Илиев се тюхка след хикса с Лудогорец: Можехме много повече в офанзивен план

09 април 2026, 21:33 часа 547 прочитания 0 коментара

Треньорът на Черно море Илиан Илиев бе доволен от равенството на неговия тим с Лудогорец от 29-ия кръг на Първа лига, но въпреки това изказа някои свои притеснения, свързани с играта на варненци. Както е известно, срещата в Разград завърши при резултат 0:0, а по този начин „орлите“ направиха голяма услуга на Левски, който води здрава битка с разградчани за титлата на България.

Илиан Илиев сподели, че Черно море е можел да се представи много по-добре в офанзивен план. Той допълни, че съжалява, че играчите му не са успели да се възползва от няколко положения пред вратата на съперника, което ги е лишило от гол.

„Съжалявам за нашите опасни контраатаки“

„Нужно беше да реагираме, да покажем футбол, да демонстрираме себераздаване. Радвам се, че показахме всички тези неща. Може да съжаляваме за някои преходи. Тези два негативни резултата малко разклатиха самочувствието ни. Футболистите показаха желание да променим нещо“.

Черно море

„Можем още много повече в офанзивен план. Мисля, че имаше добра реакция от страна на футболистите. Мислехме, че може да има някакво подценяване от страна на Лудогорец и те не влязоха добре в мача. Аз съжалявам за нашите три опасни контраатаки, които с повече самочувствие можехме да завършим по по-различен начин. Надявам се да посрещнем следващите седем мача с по-голямо самочувствие, защото това изчезна през последните месеци“, каза Илиан Илиев.

Бойко Димитров
Илиан Илиев Лудогорец ПФК Черно море Първа лига
