Черно море и Илиан Илиев спряха Лудогорец в Разград и направиха огромна услуга на Левски

Черно море и Илиан Илиев направиха голяма услуга на Левски в битката за титлата в родната Първа лига, след като спряха хегемона Лудогорец насред Разград. Двубоят от 29-ия кръг на шампионата между двата тима завърши при равен резултат - 0:0. По този начин варненци успяха да откраднат точка от „орлите“, които водят ожесточена борба със „сините“ за титлата на България.

Двубоят завърши при резултат 0:0

В началото на срещата двата тима бяха предпазливи и рядко стигаха до нещо по-интересно пред вратата на съперника. Лудогорец създаде до първото по-сериозно положение в 30-ата минута, когато Чочев стреля с глава, но топката се удари в бранител на Черно море и не попадна в мрежата. Секунди по-късно Кристиан Томов трябваше да покаже рефлекс, за да спаси варненци от попадение след опасен изстрел на Петър Станич.

Срещата не предложи много голови положения

След почивката картината на терена се запази – Лудогорец натискаше гостите, но без успех. В средата на второто полувреме Станич стреля силно от разстояние, но Томов успя да избие. Варненци отговориха с изстрел на Падия, който обаче не затрудни Бонман. Няколко минути преди края на срещата „моряците“ можеха да стигнат до гол, но стражът на Лудогорец отрази не позволи топката да влезе в мрежата му, а така донесе и точката на своя отбор.

Класирането в Първа лига

След равенството Лудогорец събра 60 точки и е на шест от лидера във временното класиране в Първа лига – Левски. „Сините“ обаче са с мач по-малко и при успех срещу Арда ще поведат с 9 пункта. Черно море пък са на шеста позиция с 44 точки – на една зад петия Локомотив Пловдив.

