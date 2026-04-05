Илиан Илиев заговори за напрежение и приятелски огън в Черно море

Старши треньорът на Черно море – Илиан Илиев, даде любопитно интервю след загубата на "моряците" от Славия у дома в двубой от 28-ия кръг на Първа лига. Специалистът разкри за натиск в клуба, както и за неочакван "приятелски огън". Той не остана доволен от поведението на възпитаниците си, като определи инкасираните втори и трети гол като подарък. Илиев иска повече характер, хъс и отговорност от варненци за следващите мачове.

Илиан Илиев: Разочарован от поведението и резултата

„Първо, съм разочарован от поведението и резултата. Влязохме по-плахо в мача, две седмици се готвихме... Извинихме се на хората, не толкова за резултат, колкото за начина, по който загубихме. Славия бяха по-агресивни, после поизравнихме в един период, но с такова напрежение трудно се играе, не виждам защо го има. Видяхме и титулярите, и резервите на Славия – говорехме, че не може да издържат цял мач. Но както станаха втория и трети гол, допускаш такива грешки на такова ниво, не че е световно, но подаряваш два гола, и трудно може да очакваш нещо. С този психологически допинг тръгнахме от гола, но третият ни прекърши", заяви Илиев след поражението на Черно море от Славия.

"Не съм от хората, които ще сочат. Станала е грешка, всеки греши. На моменти имахме и футболни достойнства. Имаме 8 мача до края, надяваме се да не се повтаря. Това отношение е обида към всеки, който е свързан с клуба и работи в Черно море", допълни тренорът на Черно море.

„За първи път от много време имаме такава обстановка, натиск отвън навътре, приятелски огън, който не сме очаквали. Няма значение от кого е“, лаконично коментира специалистът. "Казах на момчетата на почивката, че противникът има само млади момчета на скамейката и след 60-ата минута ще има срив при тях, което трябва да използваме. Вторият и третият гол са подарък", смята българският специалист.

„Искам малко повече характер, хъс и отговорност. Научихме се рядко да губим. Когато не побеждаваш твърде често, не е добре да ти става навик. В годините успяхме да го променим – да сме непримирими. Може би, ако държахме мача на един гол разлика, щеше да видим това нещо. Много лесно приемаме нещата – „Паднахме и...“. Това трябва да се промени“, завърши Илиан Илиев.

ОЩЕ: ЦСКА трябваше да се потруди, но мина през Берое - спорна ситуация беляза мача