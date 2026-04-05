Славия превзе "Тича" и разклати Черно море, феноменална задна ножица беляза мача

Славия постигна ценен успех над Черно море с 3:1 и се завърна на осмото място във временното класиране на Първа лига. За варненци Васил Панайотов отбеляза феноменален гол със задна ножица, но и това не бе достатъчно за момчетата на Илиан Илиев. „Белите“ имат вече 38 точки и изпревариха Ботев Пловдив, който е с 36 пункта. "Моряците" остават на шестата позиция с 43 точки и загубиха шансове да играе в топ 4.

Славия победи Черно море

Първата възможност в мача бе за гостите в 9-ата минута, когато Иван Минчев центрира от свободен удар в наказателното поле на домакините, а Марин игра стреля с глава в аут. 120 секунди по-късно Янис Гермуш и Илиян Стефанов си подадоха няколко пъти топката, преди Стефанов да я получи в наказателното поле на Черно море и да вкара за 1:0. До почивката Лазаров пропусна две положения за "моряците", а шут на Тонев премина извън целта.

В началото на втората част Славия можеше да удвои преднината си, но вратарят на Черно море Кристиан Томов успя да спаси удар по диагонал от десетина метра на Кристиян Балов. В ответната атака Георги Лазаров стреля неточно. В 56-ата минута гостите удвоиха преднината си от дузпа, реализирана от Гермуш.

В 71-вата минута домакините намалиха пасива си. Селсо Сидни овладя топката във въздуха, прехвърли я към другия си крак и стреля, но вратарят леви Нтумба спаси. Топката се върна във Васил Панайотов, който със задна ножица и рикошет в напречната греда реализира за 1:2. В 79-ата минута Славия вкара нов гол. След грешка на Ертан Томбак Емил Стоев взе топката, напредна и с удар по земя се разписа.

