Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Илиана Раева за Наско Сираков: Моето силно момче, ти успя! Устоя на всички унижения и предателства

03 май 2026, 16:51 часа 1056 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook
Илиана Раева за Наско Сираков: Моето силно момче, ти успя! Устоя на всички унижения и предателства

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева използва личния си профил във Фейсбук, за да поздрави всички левскари за спечелената 27-ма титла на България, както и да посвети думи на нейния съпруг и мажоритарен собственик на "сините" Наско Сираков. Раева отбеляза всички трудности, през които Сираков е трябвало да премине през последните 6 години, за да изведе Левски до върха, като отбеляза за лъжи, унижения и предателства.

Ето какво написа Илиана Раева във Фейсбук (без редакторска намеса):

"Честита, толкова жадувана титла, скъпи Левскари!

Моето силно момче…

Шест години желязна воля, непоклатима вяра и аскетична отдаденост за спасението на любимия му “Левски”.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

От него се изискваше да бъде истински ефективен лидер в една непосилно тежка обстановка. Той имаше ясна визия за бъдещето, неподозиран нюх как да се случват нещата, необходимата доза чувствителност към хората, с които трябваше да работи на всички нива. Но най-голямата му сила беше неговата фанатична увереност в собствените му сили и възможности, както и, че ще успее, през каквото и да се наложеше да премине. И той успя и премина!

Ти успя, Любов моя! Устоя на всички зловредни атаки, предателства, лъжи и унижения към семейството ни. Носеше кръста си с достолепие и мъдрост… Уверено вървеше по своята Голгота. И я премина… И оцеля… Мълчеше и търпеше… Понесе всичко… “и само с очите си гледаше и виждаше въздаянието на нечестивите.”

Ти успя в тази толкова важна Мисия не само да спасиш любимия си отбор, но и да върнеш щастието на милиони сини сърца. Сини сърца, които 17 години жадуваха да видят своята Светиня на върха. Същите тези сини сърца, които 6 години бяха до теб, бяха твоят щит и не те предадоха, а се бореха заедно с теб за възкресението на “Левски”!

Още: Сираков получава пълен картбланш да определя бюджета на Левски – ще бъде за топ ниво в Европа

Наско Сираков и Илиана Раева

Когато вървиш безкористно към мечтаната цел, вървиш по Божия път. Тогава никой не може да те спре и Бог те възнаграждава! Ти вървеше честно и беше Истински! През тези 6 години нищо не правеше за себе си. Правеше го за спасението на “Левски” и за милионите сини сърца! Затова Силата беше с теб! Затова Пътят ти беше благословен! Както е казал Джузепе Гарибалди: “Човек трябва да живее живот полезен на другите!” Ти направи точно това - живя за другите.

Имаш толкова много титли с “Левски”, но тази титла е специална!

Тази титла ще свети най-ярко в историята на “Левски”! Времето и поколенията ще я оценят подобаващо.

Никога, никога… никога не се усъмних, дори и за миг, че ще успееш… За мен и семейството ни беше чест да бъдем до теб в тази толкова тежка и неравностойна битка, в която ти излезе толкова достоен победител…

Победител, заедно с многобройните сини сърца, Хулио, футболистите, Мило Борисов, Даниел Боримиров, Тони Краус, Христо Йовов, Боби Георгиев, Климент, Виктор …

Каква грандиозна житейска авантюра…

Ех, че момент…

Величие, Космос… Апотеоз

Дерзай, любов моя!

Благодарим за този Велик Миг!

Ние ще сме до теб..."

Още: “Бостанджиев идва в Левски с голяма заявка, от Сираков и Боримиров зависи да не се хване в капана, в който падна и ЦСКА“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Наско Сираков Илиана Раева Левски
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес