Илиана Раева за Наско Сираков: Моето силно момче, ти успя! Устоя на всички унижения и предателства

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева използва личния си профил във Фейсбук, за да поздрави всички левскари за спечелената 27-ма титла на България, както и да посвети думи на нейния съпруг и мажоритарен собственик на "сините" Наско Сираков. Раева отбеляза всички трудности, през които Сираков е трябвало да премине през последните 6 години, за да изведе Левски до върха, като отбеляза за лъжи, унижения и предателства.

Ето какво написа Илиана Раева във Фейсбук (без редакторска намеса):

"Честита, толкова жадувана титла, скъпи Левскари!

Моето силно момче…

Шест години желязна воля, непоклатима вяра и аскетична отдаденост за спасението на любимия му “Левски”.

От него се изискваше да бъде истински ефективен лидер в една непосилно тежка обстановка. Той имаше ясна визия за бъдещето, неподозиран нюх как да се случват нещата, необходимата доза чувствителност към хората, с които трябваше да работи на всички нива. Но най-голямата му сила беше неговата фанатична увереност в собствените му сили и възможности, както и, че ще успее, през каквото и да се наложеше да премине. И той успя и премина!

Ти успя, Любов моя! Устоя на всички зловредни атаки, предателства, лъжи и унижения към семейството ни. Носеше кръста си с достолепие и мъдрост… Уверено вървеше по своята Голгота. И я премина… И оцеля… Мълчеше и търпеше… Понесе всичко… “и само с очите си гледаше и виждаше въздаянието на нечестивите.”

Ти успя в тази толкова важна Мисия не само да спасиш любимия си отбор, но и да върнеш щастието на милиони сини сърца. Сини сърца, които 17 години жадуваха да видят своята Светиня на върха. Същите тези сини сърца, които 6 години бяха до теб, бяха твоят щит и не те предадоха, а се бореха заедно с теб за възкресението на “Левски”!

Когато вървиш безкористно към мечтаната цел, вървиш по Божия път. Тогава никой не може да те спре и Бог те възнаграждава! Ти вървеше честно и беше Истински! През тези 6 години нищо не правеше за себе си. Правеше го за спасението на “Левски” и за милионите сини сърца! Затова Силата беше с теб! Затова Пътят ти беше благословен! Както е казал Джузепе Гарибалди: “Човек трябва да живее живот полезен на другите!” Ти направи точно това - живя за другите.

Имаш толкова много титли с “Левски”, но тази титла е специална!

Тази титла ще свети най-ярко в историята на “Левски”! Времето и поколенията ще я оценят подобаващо.

Никога, никога… никога не се усъмних, дори и за миг, че ще успееш… За мен и семейството ни беше чест да бъдем до теб в тази толкова тежка и неравностойна битка, в която ти излезе толкова достоен победител…

Победител, заедно с многобройните сини сърца, Хулио, футболистите, Мило Борисов, Даниел Боримиров, Тони Краус, Христо Йовов, Боби Георгиев, Климент, Виктор …

Каква грандиозна житейска авантюра…

Ех, че момент…

Величие, Космос… Апотеоз

Дерзай, любов моя!

Благодарим за този Велик Миг!

Ние ще сме до теб..."

