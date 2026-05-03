Нулево реми завърза още повече интригата за "златното" 5-о място в Първа лига

Отборът на Черно море (Варна) запази лидерската си позиция във втората четворка на българската футболна efbet Лига, след като завърши наравно 0:0 с Арда (Кърджали). "Моряците" са с две точки пред Локомотив (Пловдив), който днес ще гостува на градския си съперник Ботев в дерби мач от 32-ия кръг на първенството. Арда е с още точка пасив зад Локомотив, а "канарчетата" са с допълнителни две назад.

Първото положение беше в 16-ата минута и беше за Арда. Лъчезар Котев подаде на Светослав Ковачев в наказателното поле, но халфът се забави с удара и не уцели вратата от малък ъгъл. Секунди по-късно Димитър Велковски пробва късмета си с далечен удар от статично положение, но изпрати топката право в ръцете на Кристиан Томов.

Николай Златев отправи първия точен удар за Черно море в 39-ата минута и за дълго време тези положения останаха последните опасни в мача. В 77-та минута обаче Арда създаде и пропусна най-чистото от тях - Густаво Каскардо центрира от дясното крило и намери Бирсент Карагарен на далечната греда, но нападателят не успя да уцели вратата от пет метра.

Лъчезар Котев пропусна последния шанс за Арда в добавеното време и така първият неделен мач в efbet Лига завърши при нулево равенство.

Припомняме, че петото място е изключително важно, тъй като може да осигури бараж за влизане в евротурнирите.

