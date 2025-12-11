Лайфстайл:

Илия Груев изпревари Кирил Десподов и вече е най-скъпият български футболист

11 декември 2025, 10:18 часа 234 прочитания 0 коментара
След последното актуализиране на цените в авторитетния портал Transfermarkt – Илия Груев вече е най-скъпият български футболист. Халфът на Лийдс вече е оценен на 9 млн. евро. Това означава, че стойността му се е повишила с 1 милион и вече е еднолично на върха. На 17 октомври Илия се изравни с капитана на националния отбор Кирил Десподов (ПАОК, Гърция) и двамата бяха с цена 8 млн.

Илия Груев вдигна значително цената си за по-малко от 4 месеца

Така в рамките на по-малко от 4 месеца след старта на сезона във Висшата лига -дефанзивният полузащитник записа 2 пъти увеличение – веднъж с 3 млн. и веднъж с 1 млн., след като преди началото на кампанията струваше 5 млн.

В последните 3 мача Груев започна титуляр срещу Манчестър Сити и Ливърпул и записа като резерва половин час срещу Челси.

В края на август 2023-та Илия бе закупен срещу 6,5 млн. евро от германския Вердер. По това време сънародникът ни беше оценяван на 3 милиона евро.

Бойко Димитров
