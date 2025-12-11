Кой е премиер на България? И "Ройтерс" вече не знае

Когато дори агенция "Ройтерс" бърка името на българския премиер, значи положението е… балканска комедия. В последната си публикация за протестите в страната от 10 декември агенцията твърди, че вотът на недоверие е насочен към премиера Росен Железников. Да, Железников. Грешката по-късно беше поправена, но какво значение има, когато кабинетът се възприема като толкова непрозрачен, че международните медии буквално бъркат кой го ръководи?

Ироничното (или тъжното, в зависимост от настроението) е, че това се случва в държава, където реалната власт често се приписва не на министър-председателя, а на санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Още: Историческият протест: Между 120 и 150 хиляди души в столицата и още толкова в цялата страна (СНИМКИ)

Може би неслучайно във Facebook в последната седмица стана популярна страницата "Дневно напомняне, че Росен Желязков е премиерът на България". Тя, разбира се, не пропусна случая и написа:

"Добро утро, "Ройтерс! Българският премиер се казва Росен Желязков, а не Росен Железников. Можете да следите страницата ни, за да получавате ежедневни ъпдейти по въпроса." Още: "В какво се превърна, Слави? Ще можеш ли да си купиш нова съвест? Слави, иди си с мир"

"На този фон хиляди българи излязоха по улиците в сряда вечер, за да протестират срещу правителство и неговата неспособност да овладее корупцията. "В София и десетки други градове надписи като "Оставка", "Мафията вън" и "За честни избори" озаряваха нощта, докато страната отброява последните седмици преди въвеждането на еврото на 1 януари", завършва иначе "Ройтерс" материала си.