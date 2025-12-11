Гръцките фермери освобождават пристанища и летища, пускат без тол такси по магистралите

Гръцките фермери продължават протестите си, но предприемат нова тактика. Те решиха, че днес няма да затварят пристанища и летища, но пък увеличават часовете на блокади по пътищата. Това обявиха ръководителите на протестите.

Всички обходни маршрути остават свободни за движение. Властите обаче предупреждават, че заобикалянето на магистралите е рисковано, защото обходните пътища не са пригодни за голям пътникопоток от коли и интензивно движение на тежкотоварни камиони.

В четвъртък сутринта магистралата Солун – Атина при Лариса беше блокирана за няколко часа. Очакват се още две затваряния.

Беше спряно и движението на тирове през граничните пунктове с България "Кулата - Промахон" и "Илинден - Ексохи".

На Александруполис - Солун има почасова блокада при Кавала. Не е ясно кога ще бъде спряно движението по останалата част от трасето, предаде БНР.

Фермерите пускат без тол такси и правят подаръци

Вместо да блокират изцяло магистралите, фермерите често пропускат леките автомобили да преминават, и то без пътна такса. Често се случва и да раздават на шофьорите от земеделската си продукция.

Има голямо напрежение в туристическия сектор заради блокадите. Представители на туристически агенции се обърнаха към фермерите с апел да се оттеглят.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис пък се съгласи на отстъпки по отношение на исканията на протестиращите и на преговори следващата седмица.

Източник: БГНЕС

Протестите в Гърция

Недоволните фермери са мобилизирани в цяла Гърция, като има най-малко 14 пътни блокади и над 6000 трактора по пътищата на южната ни съседка.

Земеделските производители са подредили техника на кръстовища, ключови точки по националните пътища и границите с България, Северна Македония и Турция.

Протестиращите са категорични, че докато не получат пълното изплащане на субсидиите, които държавата им дължи, ще останат на пътя, дори това да означава да посрещнат празниците по блокадите.

Недоволството на българските превозвачи

Български, румънски и полски превозвачи се оказват потърпевши от гръцкия бунт и фирмите им търпят огромни загуби.

Българските организации на превозвачите, които понасят сериозни загуби от блокадите на границата, заявиха, че обмислят да сезират международните институции за нарушеното право на свободно придвижване в Европейския съюз и Шенгенското пространство.

"Ние не разбираме защо трябва да бъдем заложници заради някакви вътрешни проблеми на фермерите. Да идат пред техните министерства и да протестират, защо нас блокират", питат шофьорите на "Кулата".