Илиян Филипов укори феновете на Ботев Пловдив: “Ако обичате този клуб истински, подкрепяйте го не само в хубавите моменти“

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов написа дълга публикация в социалните мрежи, с която се обърна към феновете на “канарчетата“. Той припомни за бързите смени на настроенията около треньорите на отборите. Напомни на запалянковците, че футболистите и техните семейства също четат какво се пише в социалните мрежи и това им влияе. И накрая призова феновете да подкрепят Ботев да подкрепят отбора и в трудните моменти.

Илиян Филипов: "Аз поех ангажимент пред всички вас"

Илиян Филипов обърна внимание и на финансовото състояние на Ботев Пловдив. Ето какво написа за феновете: “Ботевисти, никой не търси оправдания за нищо. Аз поех ангажимент пред всички вас и го изпълних – Ботев ще бъде в Първа лига и през следващия сезон. Виждам какво се пише по форумите. Виждам и хората, които независимо от победа или загуба стоят зад клуба си. Всеки има право на мнение - това е нормално. Но “съветници” във Facebook колкото искате.

Още: Треньорът на Ботев Пловдив: “Бяхме по-добрият отбор, но загубихме“

"Направихме и невъзможното"

Нека си припомним фактите. Първо Ники Киров беше “перфектният избор”. След пет мача започнаха плюнките. А малцина оцениха, че този човек застана до Ботев в най-трудния момент и има огромна заслуга клубът да не изпадне. След това дойде Иван Цветанов - отново еуфория, отново хвалби… до първата загуба. И пак започнаха нападките. Направихме и невъзможното да привлечем голямо име като Димитър Димитров - Херо. Човек, който помогна много на клуба и към когото винаги ще имам огромно уважение.

Да, не се получи така, както всички искахме. Но никой няма право да плюе по името му. Защото именно той помогна да бъдат привлечени качествени футболисти като Закария, Чимезе, Браян Хейн, Меоти, Алгара, Едсон и Педро Игор.

Още: Александър Тунчев след победата на Арда: “Успяхме да си върнем нещо, което бяхме загубили“

"Футболистите също са хора"

И въпреки всичко плюенето не спря. После дойде Лъчо Балтанов - доказан Ботевист, човек, който живее и гори с Ботев. След първите мачове всички призовавахте Лъчо да остане треньор. Днес за някои той вече е “най-черният”. Истината е друга. Лъчо е мъжко момче и винаги ще бъде част от Ботев. И докато аз управлявам клуба, ще му помагаме да се развива като треньор. И не забравяйте нещо много важно - нашите футболисти и техните семейства четат вашите коментари. Те виждат обидите, нападките и омразата. А това няма как да не влияе психически. После всички се питаме защо липсва увереност на терена.

Футболистите също са хора. Те имат семейства, деца и близки, които страдат, когато ежедневно четат какво се пише за тях. И накрая - един призив. Ако обичате този клуб истински, подкрепяйте го не само в хубавите моменти, а и в трудните. Защото Ботев никога не е бил само победи и празненства. Ботев е вярност, характер и общност. Само заедно можем да върнем Ботев там, където му е мястото“.

Още: Арда показа на Ботев Пловдив, че футболът е игра на голове и запази мечтата си за Европа жива