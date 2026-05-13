Илиян Филипов разкри: Ботев Пловдив е пети по бюджет, ето кои са отборите в топ 4

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов излезе с публикация в социалните мрежи, в която разкри какви са финансовите бюджети на първите 5 отбора у нас по този показател. Според неговата информация именно “канарчетата“ са на пето място, а топ 4 допълват Лудогорец, Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948. Всичко това са данни за бюджета на клубовете за заплати през настоящия сезон.

Илиян Филипов: “Спомнете си и какви дългове наследихме“

На първо място Илиян Филипов говори за подкрепата от страна на феновете на Ботев Пловдив. След това обърна внимание и на финансовия въпрос: “Относно финансовото състояние на клуба – нека също говорим с факти. Спомнете си времена, в които заплатите в клуба се плащаха месеци по-късно. Спомнете си и какви дългове наследихме. Над 60% от тях вече са погасени. Нека погледнем и статистиката:

Сезон 2020/21 – 10 място

Сезон 2021/22 – 3 място

Сезон 2022/23 – 10 място

Сезон 2023/24 – 9 място, спечелена Купа

Сезон 2024/25 – 6 място

“В момента Ботев има петия най-голям бюджет“

Това са резултатите при предишното ръководство. Всички знаем как тогава се плащаха заплатите и колко струваше тази Купа - близо 9 милиона, които днес всички заедно изплащаме. И въпреки това в момента Ботев има петия най-голям бюджет за заплати в efbet Лига - след Лудогорец, ЦСКА, Левски и ЦСКА 1948. Базата в Коматево беше заварена в потресаващо състояние. За ДЮШ дори не ми се говори. Възстановихме всички терени. Изградихме осветление на още три тренировъчни игрища. Започнахме да връщаме идентичността и нормалността в клуба. Но и това бързо се забравя.

Аз винаги ще търпя градивна критика. Всеки има право да каже мнение. Но нека хората, които имат готови решения, дойдат и ги обсъдим като Ботевисти. Защото е лесно да плюеш като хамалин по групите. Трудното е да носиш отговорност и да работиш всеки ден за Ботев“.

