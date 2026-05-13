Минков след раздялата с Ботев Пловдив: “Никога не е ставало въпрос за пари“

Българският национал Николай Минков излезе с публикация в социалните мрежи, след като от досегашният му клуб Ботев Пловдив обявиха, че двете страни се разделят по взаимно съгласия. Защитникът с присъедини към клуба през 2021 г. и от тогава изигра 169 мача за “канарчетата“. Превърна се и в един от капитаните на Ботев. В изявлението си Минков каза, че е решил да не отговаря на неверните неща, които са се изписали по негов адрес. Той завърши с това, че за него никога не е било въпрос на пари, а на отношения.

Николай Минков: "Искам да изкажа своята искрена благодарност"

Ето какво написа Николай Минков: “Ботевисти, обръщам се към вас, за да ви информирам, че от днес пътищата ни с Ботев Пловдив се разделят по взаимно съгласие. Искам да изкажа своята искрена благодарност към хората, които видяха потенциала в мен и ми дадоха възможността да нося екипа на клуб с такива традиции. Благодаря и на всички треньорски щабове през тези 5 години, с които имах честта да работя, да се уча и да се боря да бъда част от този велик клуб.

“Винаги съм защитавал емблемата на Ботев“

Благодаря на феновете — за подкрепата, за емоциите, за незабравимите моменти, за успехите и дори за критиките. Те винаги са били мотивация за мен да давам още повече от себе си. През последните седмици се изписаха много неверни неща по мой адрес. Реших да не отговарям, въпреки че имах и имам това право. Всеки, който ме познава, знае какъв човек съм — честен, лоялен и прям. Винаги съм защитавал емблемата на Ботев с уважение и сърце, както на терена, така и извън него.

Феновете на Ботев знаят какво съм направил за клуба – както по отношение на клубните отличия, така и с опрощаването на средства, когато е било необходимо. За мен никога не е ставало въпрос за пари, а за отношение. Желая успех на отбора. И до скоро!“

