Берое търси изход от кризата: Бизнесът влиза в битката с БФС за лиценза на "зелените"

13 май 2026, 13:55 часа 305 прочитания 0 коментара
Снимка: PFC Beroe Stara Zagora
Срещата между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов, кмета на Стара Загора Живко Тодоров и ветерани на Берое приключи след продължителни разговори, посветени на бъдещето на клуба. Основната тема на дискусията беше свързана с кризисната ситуация около временно отнетия лиценз на старозагорския тим и възможностите проблемът да бъде разрешен възможно най-бързо.

Заралии се надяват, че с общи усилия „зелените“ ще успеят да запазят мястото си в елита и да избегнат по-сериозни последствия за бъдещето развитие на клуба.

Живко Тодоров

"Току-що приключихме срещата с Президента на БФC - Георги Иванов, която беше изключително конструктивна. Присъстваха и Теньо Минчев, Ивко Ганчев и Димитър Петров от ветераните. Запознахме се с финансовите задължения, които Берое има да изчисти, за да отговаря на всички условия. Водят се вече разговори с привърженици на отбора от бизнеса, които ще помогнат това да се случи. Благодаря им!", написа градоначалникът на Стара Загора непосредствено след срещата.

Жанина Колева
