Празненствата на Левски завършиха с погром: Унищожен терен и липсващ инвентар след титлата

Шампионът Левски няма да може да използва собствения си стадион, благодарение на привържениците си, съобщават от “Мач Телеграф”. Към момента състоянието на “Герена” е трагично заради щетите, които са нанесли част от феновете по време на празненствата при награждаването на тима. За щастие “сините” нямат повече домакински срещи през този сезон, а предстоящото дерби с ЦСКА ще се играе на Националния стадион “Васил Левски”.

Феновете на Левски разкостиха стадиона за спомени

Привържениците на отбора са надупчили цялата тревна настилка в опитите си да си вземат чим за спомен от историческия двубой. Липсва още знамето, което стои на пистата пред сектор "В", както и таблото за смените.

Още: Нов стадион и край на хегемонията: Веласкес разкри стратегията, с която Левски планира да задържи върха

Нанесени са щети и по вратите, които запалянковците са опитали да изкъртят, но са успели само да изкривят. Въпреки неуспеха им ще се наложи вратите да бъдат подменени, а специалисти съобщават, че подобно действие е възможно да доведе до проблеми с поливната, дренажната и отоплителната система.

„Всеки е взел за спомен, каквото може“, коментират с тъга от стадион “Георги Аспарухов”.

Освен всичко феновете на Левски донесоха на клуба и солидна глоба за вандалски прояви, възлизаща на 5 266,30 евро. Най-скъпото им провинение са изстреляните ракети по време на мача с Лудогорец - 2045,17 евро. Наставникът на “сините” Хулио Веласкес от своя страна успя да си спечели предупреждение и глоба от 204,52 евро.

Още: Сираков прибира огромна сума за акциите на Левски?