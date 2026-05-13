В безпрецедентен ход, който мнозина определят като победа за гражданското общество, НСО официално преустановява охраната на лидерите Бойко Борисов и Делян Пеевски. Решението идва в момент на ескалиращо обществено напрежение и серия от протести, насочени срещу корупцията, системната злоупотреба с държавни ресурси, служебно положение и безконтролна власт, която съсипва работещи в Европа модерни корпорации.

Протестите, които започнаха преди седмици от страна на граждани, клиенти и служители на „ДаллБогг: Живот и Здраве" като реакция срещу административните репресии и доказаните картелни споразумения с активното участие на регулатора КФН и политическия чадър на бившите управляващи, бързо прераснаха в по-широк призив за демонтиране на модела на недосегаемост.

"Злоупотребата с власт и безконтролните правомощия на Комисията за финансов надзор (КФН), съчетани с опитите за задушаване на независими стопански субекти, осветиха механизмите, по които „старата гвардия“ поддържаше влиянието си", категорични са от "ДаллБогг: Живот и Здраве".