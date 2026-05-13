Новата албанска партия в Северна Македония: Можем да бъдем мост между София и Скопие

Новосформираната албанска партия ВЛЕН, която е коалиционен партньор на управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ, иска да бъде посредник за „възстановяване на комуникацията между София и Скопие“, относно включването на българите в конституцията на Северна Македония като последно условие „преди пълноправното членство на страната в Европейския съюз“, предаде македонската медия "Рацин".

И албанците говорят за двустранен проблем

Идеята за посредничество обяви един от съпредседателите на ВЛЕН Билал Касами в интервю за първи канал на Македонското радио и телевизия.

"Това е чувствителен въпрос. Ние сме част от тези процеси от самото начало и все още се нуждаем от някой, който може да бъде мост в случая с искането на България за включване на българите в конституцията. Албанците също имат етнически искания и проблеми, така че имаме опит как да решим този (проблем) и да не поставим въпроса на линията на конфликт. И в същото време, докато сме част от правителството, част от тази държава, ние подкрепяме нашите сънародници македонци в запазването на техните идентичност", каза той. Касами.

Странно, но и албанската партия влиза в риториката на Мицкоски, че става въпрос за двустранен проблем. Нещо, което не е вярно, защото вписването на българите в македонската конституция първо идва от самите македонски българи, а второ е част от преговорната рамка в ЕС. ОЩЕ: Добри и лоши ученици по пътя към ЕС: Черна гора показа как се прави на Сърбия и Северна Македония