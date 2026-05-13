Млад “майстор“ ще последва стъпките на Десподов: ЦСКА 1948 преговаря с ПАОК

През последните години ЦСКА 1948 се доказа като един от българските клубове, които имат око за родни таланти, дават им шанс да се докажат и ги продават в по-големи клубове в чужбина. Такъв беше случаят с Росен Божинов, който мина през “червените“, беше продаде на белгийския Роял Антверп и сега играе в италианския Пиза. В момента на неговото място е Марто Бойчев, който направи много добри изяви за ЦСКА 1948. Според колегите от “Мач Тлеграф“ в момента “червените“ преговарят с гръцкия ПАОК за трансфер на Бойчев.

Марто Бойчев има 26 мача от началото на сезона

Марто Бойчев е 18-годишен офанзивен халф. Роден е на 15 март 2008 г. в Самоков. До лятото на 2022 г. е в школата на Левски, но преминава в юношеската формация на ЦСКА 1948. От началото на 2024 г. той е част от първия отбор. От началото на сезона МАрто Бойчев е взел участие в 26 мача във всички турнири, като е вкарал 1 гол и е дал 1 асистенция. Но неговата игра не се свежда само до статистика – представянията му на терена убеждават в таланта му.

ЦСКА 1948 и ПАОК са преговаряли още през зимата

Според информациите ЦСКА 1948 и ПАОК са били близо до сделка още през зимната пауза, но преговорите са пропаднали. Но очакванията са през лятото те да бъдат подновени и Марто Бойчев да се присъедини към капитана на българския национален отбор Кирил Десподов. Според специализирания сайт “transfermarkt“ пазарната оценка на Бойчев е била 10 000 евро в началото на 2024 г., а в момента е 300 000 евро.

