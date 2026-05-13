Емили Блънт е най-великата: Актрисата предизвика възхищение сред колегите си (СНИМКИ)

13 май 2026, 17:00 часа 0 коментара
Актрисата Сиена Милър изрази силно възхищение към своята близка приятелка и колежка Емили Блънт определяйки я като "изключителен човек както в професионален, така и в личен план". В интервю за "Extra" Милър не скри емоциите си, когато говори за звездата от "Дяволът носи Прада": "Не мога да бъда по-горда. Кариерата ѝ е изключителна, но душата ѝ е още по-изключителна. Тя е най-талантливият човек, най-великата актриса, но също и невероятен приятел, съпруга и майка. Тя просто озарява живота на всички ни.", каза Милър.

Сиена определя 43-годишната Блънт като една от най-близките си приятелки и подчертава, че връзката им е както лична, така и професионална. Актрисата споделя също, че е имала възможност да работи със съпруга на Емили — Джон Кразински — по продукцията "Jack Ryan: Ghost War", нов екшън-трилър, режисиран от Андрю Бърнстейн.

"Познавам Джон от дълго време, а съпругата му е една от най-добрите ми приятелки", призна Милър.

Тя разкрива и интересен детайл от подготовката си за екшън сцените — интензивен физически режим, включващ "12 часа клекове". "Беше истинско изпитание… казах си, че трябва да вляза във форма, защото ще ми трябва", споделя актрисата.

Подкрепата на приятели и колеги

Междувременно и актьорът Дуейн Джонсън -Скалата също е изразявал публично възхищение към Емили. Той е работил с нея в продукции като "The Smashing Machine" и "Jungle Cruise", като я определя като една от най-големите актриси на нашето време.

По време на Toronto Film Festival през 2025 г. Джонсън подчерта значението на доверието и приятелството в работата им:

"Емили - тя е една от най-великите актриси на нашето време… и също една от най-добрите ми приятелки. За да стигнем до мястото, до което стигнахме във филма, трябваше любов и доверие. Именно те позволяват уязвимост. Нямаше как да го направим без тази любов, доверие и уязвимост помежду ни", цитират го от "Female First". 

Припомняме, че заедно с Мат Деймън и Мерил Стрийп Скалата подкрепи Блънт, когато тя и Стенли Тучи получиха звезди на Алеята на славата в края на април.

Ева Петрова
