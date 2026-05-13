Очаквано: пловдивски гранд обяви раздяла с роден национал

През последните седмици в Ботев Пловдив сякаш беше въпрос на време да бъде обявена раздялата с един от българските футболисти – Николай Минков. Вече официално, двете страни се разделят по взаимно съгласие. От клуба изпратиха Минков с благодарности, а финансовият благодетел Илиян Филипов също поздрави играча. Защитникът спечели Купата на България с “канарчетата“, записа 169 мача за тях, не само на родната сцена, а и в Европа.

Ботев Пловдив: “Клубът изказва своята благодарност“

Ето какво написаха от Ботев Пловдив: “ПФК Ботев Пловдив и Николай Минков се разделиха по взаимно съгласие. Клубът изказва своята благодарност към защитника за професионализма, себераздаването и сърцатата игра с „жълто-черната“ фланелка. Николай Минков изигра общо 169 мача с екипа на Ботев Пловдив, спечели Купата на България и взе участие в осем европейски срещи за „канарчетата“. Пожелаваме на Николай Минков много здраве, успехи и късмет в бъдещото му професионално развитие!“

Илиян Филипов: “Пожелавам ти всичко най-добро!“

Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов също изпрати Николай Минков: “Успех на сърцатия Ники Минков. Пожелавам ти всичко най-добро! Най-вече здраве и да се реализираш в следващото предизвикателство! Благодаря ти за отдадеността ти към Ботев Пловдив!“ Николай Минков се присъедини към “канарчетата“ през лятото на 2021 г. със свободен трансфер от Монтана. През настоящия сезон той изигра 31 мача във всички турнири, като вкара 4 гола и даде 6 асистенции.

