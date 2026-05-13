Твърд титуляр в ЦСКА сяда на пейката срещу Левски

Централният защитник на ЦСКА Факундо Родригес, който в последно време се утвърди като твърд титуляр в състава на Христо Янев, най-вероятно ще остане резерва в предстоящото Вечно дерби срещу Левски на 16 май, пише "Тема Спорт". Причината е, че той е с натрупани жълти картони и рискува да бъде наказан за най-важния мач до края на сезона - този срещу Локомотив Пловдив на финала на Купата на България на 20 май.

ЦСКА без Факундо Родригес срещу Левски

Факундо бе титуляр в 8 от последните 9 мача на ЦСКА, като остана резерва единствено в дербито срещу Левски на 25 април, когато Христо Янев направи мащабни ротации в състава си и загуби мача с 1:3, поемайки множество критики за решението си. Сега Факундо отново може да не стартирра срещу Левски като част от стратегията на Христо Янев да запази всичките си футболисти за мача с Локомотив.

Пиедраита, Ебонг и Перейра също може да не играят във Вечното дерби

Друг вариант пред Янев е Факундо да си изкара жълт картон в днешния двубой срещу ЦСКА 1948. Така той пак ще пропусне мача срещу Левски, изтърпявайки 1 двубой наказание. Наказание от 2 мача изтърпява и Джеймс Ето'о, който ще пропусне мачовете с ЦСКА 1948 и Левски и ще бъде на линия за финала за Купата. Алехандро Пиедраита, Макс Ебонг и Лео Перейра имат по 3 картона, и ако получат картон срещу ЦСКА 1948, също ще бъдат съхранени срещу Левски.

