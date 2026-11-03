Искат Веласкес за спасител на закъсал европейски колос

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес привлече вниманието и на Острова. Испанският специалист беше посочен като потенциален заместник на Мартин О'Нийл начело на шотландския гранд Селтик. Името му попадна сред три предложения на изданието 67 Hail Hail, което търси възможни решения за треньорския пост на "детелините" на фона на незадоволителните резултати през последните седмици.

Веласкес сред предложенията за нов мениджър на Селтик

Шотландското издание поставя наставника на Левски на първо място в своя подбор на потенциални кандидати, като подчертава работата му в България. "Първият вариант е малко по-неочакван. Насочваме поглед към България и работата, която Хулио Веласкес върши в Левски", пишат от 67 Hail Hail.

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Авторите открояват спечелената шампионска титла, с която Левски прекъсна 14-годишната доминация на Лудогорец, както и представянето на "сините" в европейските турнири. Според изданието Веласкес притежава две важни качества за подобна работа: опит в клуб, от който се очакват трофеи, и умение да подготвя отбора си за международни предизвикателства.

Защо бъдещето на Мартин О'Нийл отново е тема?

Селтик преминава през труден период, въпреки че продължава да оглавява класирането в Шотландия. Последният сериозен удар дойде на 1 ноември, когато "детелините" загубиха с 0:2 като гости на Фолкърк. Това беше първа победа на съперника над Селтик от 19 години насам.

Отборът на Мартин О'Нийл има едва три победи в последните си десет срещи във всички турнири, като в този период е допуснал шест поражения. След загубата от Фолкърк 74-годишният специалист призна разочарованието си, но подчерта, че Селтик е създал достатъчно голови положения и трябва да подобри играта си в защита.

О'Нийл остава начело на шотландския шампион, след като през октомври потвърди намерението си да продължи работата си в клуба.

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