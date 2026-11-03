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Голям коз за ЦСКА преди дербито с Левски! Гиздол може да си върне кошмара на "сините"

03 ноември 2026, 10:47 часа 701 прочитания 0 коментара

ЦСКА получи обнадеждаващи новини броени дни преди Вечното дерби с Левски. Голмайсторът на "червените" Жоел Зварц е близо до завръщане в игра, след като пропусна последните три срещи на отбора заради мускулна контузия. Нидерландският нападател вече тренира със съотборниците си и има сериозни шансове да бъде на разположение на Маркус Гиздол за неделния сблъсък. Именно Зварц се превърна в един от големите герои при предишната среща между двата гранда.

Двойният екзекутор на Левски се завръща? 

Според "Тема Спорт" възстановяването на 27-годишния нападател протича добре и участието му срещу Левски изглежда все по-вероятно. Зварц дори може да попадне в групата за гостуването на Панатинайкос в Лигата на конференциите на 5 ноември. Не е изключено нидерландецът да получи игрови минути в Атина, но основният приоритет остава дербито със "сините".

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Жоел Зварц

Нападателят има отлични спомени от предишния сблъсък между двата отбора. На 9 септември той реализира две попадения при победата на ЦСКА с 4:2 в мача за Суперкупата на България. Сега на "Армията" се надяват голмайсторът отново да се окаже решаваща фигура. 

Гиздол чака ключов футболист след три пропуснати мача

Зварц получи мускулна травма в дясното бедро при гостуването на Несебър за Купата на България на 18 октомври, когато беше принудително заменен в 49-ата минута. Впоследствие пропусна равенството 2:2 с Нордселанд в Лигата на конференциите, победата с 2:0 над Лудогорец и нулевото равенство със Славия. 

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От началото на сезона нападателят е записал 21 участия и 12 гола за ЦСКА във всички турнири, след като пристигна през лятото от Локомотив (Пловдив).

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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