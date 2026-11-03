Нов скандал в българския футбол! Клуб заподозря, че самолетни билети са решили съдбата на мач

Поредно сериозно недоволство от съдийството разтърси българската Първа лига. Този път Ботев (Враца) излезе с остра официална позиция след загубата с 0:1 от Черно море във Варна. Врачани оспорват не само решенията на съдийската бригада, но и обстоятелствата около провеждането на двубоя, който започна с 90 минути закъснение заради наводнения терен. Клубът дори поиска проверка дали самолетни билети и служебни ангажименти на длъжностните лица не са повлияли върху решението срещата да се изиграе.

Самолетни билети ли са попречили на отлагането на мача?

Първоначално срещата на стадион "Тича" трябваше да започне в 17:00 часа, но проливният дъжд наложи преместването на началния час първо за 18:00, а впоследствие за 18:30. Според Ботев двата треньорски щаба са изразили притеснения относно състоянието на терена и безопасността на футболистите.

От врачанския клуб твърдят, че до ръководството им е достигнала информация, според която предварително закупени самолетни билети и други служебни ангажименти на представители на съдийския екип са били посочени като причина срещата да не бъде преместена за следващия ден.

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Ботев настоява Съдийската комисия да установи дали тази информация е достоверна и дали подобни обстоятелства действително са повлияли на решението. Клубът поставя въпроси и относно присъствието на съдийския наблюдател Ивелин Занев, който според позицията не е пристигнал навреме заради противоречива информация за провеждането на срещата.

Четириминутна проверка с ВАР и нови претенции

Другият основен повод за недоволството е ситуацията в 94-ата минута. Според Ботев Касим Хаджи е играл пръв с топката в наказателното поле, след което е последвал контакт с Ертан Томбак от Черно море. Главният съдия Любослав Любомиров не е отсъдил дузпа, а продължителната проверка с ВАР не е довела до промяна на решението.

Врачани настояват за обяснение, още повече че единственото попадение в двубоя е реализирано от Селсо Сидни именно от наказателен удар. От клуба припомнят, че вече са подали две официални жалби срещу съдийството на Димитър Димитров, който е бил ВАР арбитър в срещата на "Тича".

"Не искаме да губим заради чужди грешки"

Ръководството на Ботев обяви, че ще внесе нова официална жалба до Съдийската комисия, придружена с видеоматериали и конкретни доказателства. "Ако присъствието на ПФК Ботев Враца в професионалния футбол пречи на нечии интереси, нека това бъде заявено открито", пишат от клуба.

Позицията завършва с категорично послание: "Не искаме да печелим с чужда помощ. Искаме да не губим заради чужди грешки."

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