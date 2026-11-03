"Да ме вземат за автор на песни": DARA предложи да помогне на Великобритания да се отлепи от дъното на "Евровизия"

Настоящата победителка на „Евровизия“ DARA предложи да предостави таланта си в писането на песни на Великобритания, като изрази готовност да помогне на страната да промени поредицата си от разочароващи резултати в конкурса.

В интервю за британския таблоид The ​​Sun певицата, която спечели „Евровизия 2026“ във Виена с песента „Bangaranga“, сподели, че с удоволствие би работила с британската делегация като автор на песни.

Предложението ѝ идва в особено подходящ момент, тъй като BBC официално стартира търсенето на представител на Обединеното кралство за „Евровизия 2027“ в Бургас.

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През целия XXI век Обединеното кралство изпитва трудности да постигне траен успех в конкурса. Въпреки забележителното второ място на Сам Райдър през 2022 г., британските участници често се озовават в дъното на класирането. Последното разочарование дойде тази година във Виена, където проектът „LOOK MUM NO COMPUTER“ завърши на 25-о (последно) място с песента „Eins, Zwei, Drei“, получавайки едва 1 точка.

DARA обаче смята, че британското изпълнение е заслужавало по-добър резултат. Пред The ​​Sun тя изрази изненада от слабото представяне при гласуването, като отбеляза, че всъщност е харесала британското изпълнение.

Освен че предлага опита си в създаването на музика, българската звезда разкри и един любопитен детайл около собствения си успех на „Евровизия“ – силата на позитивното мислене.

Според DARA тя е прекарала месеци в ментална подготовка за победата, като всеки ден е записвала манифестации в дневника си и си е напомняла, че успехът може да се измерва чрез здраве, щастие и усещането, че си обичан. Тя вярва, че тази позитивна нагласа е изиграла ключова роля по пътя ѝ към „Евровизия“, който в крайна сметка доведе до това България да спечели трофея за първи път.

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Интересът ѝ към Обединеното кралство не се ограничава само до „Евровизия“. DARA сподели още, че би могла да си представи да живее в Лондон – възможност, която би могла да отвори врати за бъдещи съвместни проекти с британски музиканти и продуценти.