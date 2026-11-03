Три нови лица и изненадващи решения: Рибарски обяви състава на България за последните битки

Селекционерът на националния отбор по футбол на България Атанас Рибарски определи футболистите, на които ще разчита за заключителните два мача от Лигата на нациите през 2026 година. "Лъвовете" приемат Исландия на 13 ноември в Пловдив, след което гостуват на Естония в Талин на 16 ноември. Най-интересното в списъка са трите дебютни повиквателни, като шанс да попаднат за първи път в представителния тим получават Симеон Шишков, Георги Лазаров и Иван Панков.

Рибарски дава шанс на трима нови национали

Сред новите имена е 20-годишният защитник на Лудогорец Симеон Шишков, който се утвърди като титуляр в състава на разградчани през настоящия сезон. Левият бек вече има опит с младежкия национален отбор, но досега не е бил викан в мъжката формация.

Интерес представлява и повиквателната за Иван Панков от АЕК (Ларнака). 20-годишният футболист може да действа както в средата на терена, така и на десния фланг на защитата. Той премина в кипърския клуб през лятото и вече трупа опит в местното първенство.

Третият дебютант в групата е футболистът на Черно море Георги Лазаров. Сред вратарите се завръща Пламен Андреев, който вече е попадал в селекцията на България, но все още очаква първото си участие с националната фланелка.

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България преследва по-добър завършек в Лигата на нациите

Националният отбор ще изиграе последните си две срещи от група С4, след като през октомври отстъпи с 0:3 при гостуването си на Исландия, но впоследствие победи Люксембург с 2:0. Атанас Рибарски ще продължи да води тима до края на турнира, докато БФС подготвя избора на постоянен национален селекционер.

Домакинството срещу Исландия ще се проведе на стадион "Христо Ботев" в Пловдив на 13 ноември от 21:45 часа, а билетите вече са в продажба. Последният двубой срещу Естония е на 16 ноември от 19:00 часа българско време.

Пълният списък на България

Вратари: Даниел Наумов (Ботев Пловдив), Пламен Андреев (Дебрецен), Алекс Божев (ЦСКА 1948).

Защитници: Емил Ценов (Оренбург), Симеон Шишков (Лудогорец), Росен Божинов (Пиза), Теодор Иванов (ЦСКА), Иван Турицов (Динамо Батуми), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда), Стефан Велков (Сьондериске), Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева).

Полузащитници: Илия Груев (Лийдс), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Ивайло Чочев (Лудогорец), Иван Панков (АЕК Ларнака), Асен Чандъров (Ботев Пловдив), Георги Русев (ЦСКА 1948).

Нападатели: Марин Петков (Ал-Таавун), Лукас Петков (Елверсберг), Мартин Минчев (Краковия), Атанас Илиев (ЦСКА 1948), Георги Лазаров (Черно море), Кристиян Балов (Цървена звезда).

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