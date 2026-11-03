ЦСКА построи европейски стадион, а ще има ли кой да пълни трибуните?

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Рекордният шампион на България ЦСКА най-накрая се завърна у дома си. Стадион "Българска армия" отново отвори врати, а 18 хиляди фенове вдъхнаха живот на това истинско бижу в първия му официален мач. "Червените" посрещнаха Славия, а нулевото равенство остана на заден план заради емоциите, атмосферата и успеха за българския спорт като цяло. Хората начело със собственика Валтер Папазки, които направиха това реалност, наистина заслужават признание, защото подобни съоръжения не просто не се виждат, а не съществуват по родните терени.

Новата "Армия" заслужава пълни трибуни във всеки мач

Съвсем реалистично може да се каже, че новият стадион в Борисовата градина е от световно ниво. Видът му, организацията и екстрите наистина са впечатляващи по родните стандарти и отговарят на европейските квоти. Трибуните бяха изпълнени за завръщането. Нормално... всичко друго щеше да бъде провал. Но това бе само първата крачка. Следващата стъпка е клубът да изгради работата, която ще използва пълноценно тази инвестиция, а отборът да върне обратно феновете по трибуните с играта си. Защото такова бижу не заслужава посещаемост от 4-5 хиляди души, каквато бе средната цифра на Националния стадион "Васил Левски" през миналия сезон. Да не говорим, че през настоящата кампания някои срещи на "армейците" се изиграха пред шокиращо на брой празни седалки, включително тази след триумфа за Суперкупата на България.

По този повод преди дни присъствах на интересен разговор между феновете на ЦСКА, които реално се оправдаваха защо на мачовете Левски има по-голяма посещаемост. Основният аргумент беше, че стадион "Георги Аспарухов" се намира в квартал Подуяне, който е в близост до домовете на техните привърженици и има къде човек да си паркира колата. На въпрос от моя страна: "Затова ли някои от последните мачове се играха пред има няма хиляда човека?", получих следния отговор: "Как да дойда тук, на Националния стадион, който е на много неудобно място и така открит?"

Защо феновете оставиха "армейците" на "Васил Левски"?

Далеч съм от мисълта, че разположението на Националния стадион "Васил Левски" е разубеждавало феновете на ЦСКА да ходят на мачовете. Особено когато "Армията" се намира на около 600 метра от него, а и отново няма къде да се спира в близост. Да, със сигурност да играеш на собствен терен носи това чувство за принадлежност, за което феновете копнеят. Но в крайна сметка всичко опира до това да подкрепиш любимия си отбор на живо. Да изпееш някоя песен, да подвикнеш на някой футболист, да бъдеш част от едно цяло - едно цяло, чиято подкрепа отборът усеща и в добрите, и в трудните времена. Местоположението трябва да бъде последният фактор.

И със сигурност е. Истината, която отдава е ясна за всички, е, че българският футбол става все по-непривлекателен за феновете. Ако не се играе Левски - ЦСКА или мач от евротурнирите, шансът да видим пълни трибуни става все по-малък. Възходът на "сините" и шампионската титла през миналия сезон успяха да провокират този дълг във феновете да подкрепят отбора по трибуните и наистина мачовете на "Герена" се радват на сериозен интерес спрямо българските стандарти. Сега ЦСКА се надява да постигне това на първо място с новия стадион и надеждата за триумф тази година.

Макар и да не искат да си го признаят феновете на ЦСКА загърбиха отбора в много от срещите през сезона до този момент. Те многократно се нервираха на собственика на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, когато се шегуваше с тях във Фейсбук със снимки на празни трибуни на Националния стадион "Васил Левски". Повод за нерви обаче нямаше, тъй като това си беше самата реалност.

Вярвам, че това до огромна степен ще се промени. Собственикът Валтер Папазки наистина направи нещо невиждано за България, а новата "Армия" е истинско богатство за родния футбол, до което много фенове ще искат да се докоснат. Но дали ще искат пак да се върнат, това вече не зависи от инфраструктурата. Тук отборът трябва да се задейства. С представяне като на откриването срещу Славия интерес ще има, но с такъв резултат няма да стане! Наистина се вижда, че ЦСКА прави много, за да тръгне по правилния път. Новият стадион е една добра основа, пристигането на специалист като Маркус Гиздол също е положителен знак, но стиковката във всичко все още липсва. А от това ще зависи дали това истинско бижу ще се радва на пълни трибуни повече от два пъти в годината.

Автор: Дария Александрова

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