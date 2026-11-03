Трагедия разтърси испанския футбол: 30-годишен нападател почина след сблъсък по време на мач

Испанският футбол потъна в скръб след трагичната смърт на 30-годишния нападател на Тенерифе Хесус де Мигел Аламеда. Футболистът почина във вторник сутринта (3 ноември), след като предишната вечер пострада тежко при сблъсък с вратаря на Андора Хесус Овоно по време на двубой от втора испанска дивизия. Въпреки продължителните усилия на медицинските екипи и спешното му транспортиране в болница, лекарите не успяха да спасят живота му.

Тежък сблъсък прекрати мача между Тенерифе и Андора

Инцидентът се разигра дълбоко в добавеното време на срещата при резултат 2:2. В опит да организира контраатака Де Мигел се устреми към топката около централната линия, но се сблъска с излезлия напред вратар на гостите Хесус Овоно. Стражът удари нападателя с коляно, след което футболистът падна на тревата и загуби съзнание.

Some sad news to bring you. Tenerife forward Jesus de Miguel has passed away aged 30 after being involved in a heavy collision during his side's game against Andorra on Monday. https://t.co/lcJTXd0vMc — Match of the Day (@BBCMOTD) November 3, 2026

Медицинските екипи незабавно се притекоха на помощ, а съотборниците му наблюдаваха случващото се в шок. Овоно получи директен червен картон, а главният съдия прекрати двубоя. Де Мигел беше откаран с линейка към болницата "Нуестра Сеньора де Канделария" в Тенерифе. По време на транспортирането е получил сърдечен арест, като медицинските екипи са успели да възстановят пулса му след реанимация.

Тенерифе потвърди най-тежката новина

Първоначално клубът съобщи, че футболистът е в тежко, но стабилно състояние в интензивното отделение. През следващите часове обаче настъпи неврологично влошаване. Във вторник сутринта Тенерифе официално потвърди смъртта на своя нападател. "Няма думи за утеха и няма нищо, което да смекчи тази огромна тъга", написаха от клуба в своето емоционално обръщение.