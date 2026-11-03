Фатално кацане край Еверест: Сблъсък на два хеликоптера взе жертва (ВИДЕО)

Два хеликоптера са се сблъскали при кацане на хеликоптерна площадка близо до връх Еверест в Непал. При инцидента е загинал чуждестранен турист, а пилотът е бил ранен. Катастрофата е станала във вторник, докато двете машини са се опитвали да кацнат малко под базовия лагер на връх Еверест. Кадри, публикувани онлайн, показват как повече от дузина души тичат към безопасно място, докато хеликоптерите се разбиват в земята след сблъсък.

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Властите потвърдиха, че 47-годишен индийски гражданин е загинал. Гражданин на Нова Зеландия и пилот от Непал са ранени. Не е ясно колко души е имало на борда на двата хеликоптера.

Инцидентът е станал на надморска височина от 4200 метра.

Миналата седмица избухна пожар в хотел по маршрута към базовия лагер на връх Еверест. Силният снеговалеж затрудни усилията за потушаване на огъня. Няма данни за загинали или пострадали при пожара.

WATCH: Two helicopters collide while landing at a helipad near Mount Everest in Nepal, killing a foreign tourist and injuring a pilot. https://t.co/PaCaAMPaQt — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026