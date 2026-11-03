"Като православни не трябва да се ръководим от националност": Думи на Даниил пред сръбски и руски духовници поставят под съмнение българщината

Макар и Българската православна църква в историята и през годините да е играла ролята на духовен стълб и пазител на българския народ, език и самосъзнание - скорошни думи на патриарх Даниил пред сръбски и руски духовници, но и пред посланика на Сърбия Милан Равич - поставят под съмнение българщината. "Като православни християни, ние не трябва да се ръководим от националност", е казал българският патриарх Даниил, предава македонската религиозна медия religija.mk.



"Не народността, не политически пристрастия, не националистически тенденции, шовинистичност, а да се ръководим като православни християни от нашата православна вяра“, е казал в словото си патриархът, цитиран от БТА.

На пръв поглед думите му изглеждат безобидни, но в контекста на честването на празника на светия сръбски крал Милутин в София и публиката, пред която ги е изрекъл, те звучат притеснително.

Виждаме, че и от изказването на Даниил водещо е православието, а не националността.

Тук трябва да се обърне внимание на великосръбската идея, която стъпва на тезата, че по-голямата част от славянското население на Балканския полуостров е сръбско или трябва да бъде обединено под сръбско духовно, културно и политическо ръководство.

Означава ли, че за патриарх Даниил и Българската православна църква няма значение дали сме сърби или българи? ОЩЕ: Сбирка на "Сръбски" и "Руски свят" в София: Знаят ли българските служби какво се случва в БПЦ?

Критикува ли Даниил сръбския шовинизъм?

От казаното от Даниил се разбира, че българският патриарх критикува шовинизма и национализма, но не се уточнява дали се има предвид сръбския шовинизъм, който е един от най-агресивните на Балканите.

"Православните християни не трябва да се ръководят от национализъм, политически пристрастия и шовинизъм, а от обща вяра". Това е заявил българският патриарх Даниил пред сръбските и руски духовници, както и пред сръбския посланик у нас, т.е. пред едни от най-големите шовинисти на Балканите.

Сръбската църква и ролята ѝ в "Сръбски свят"

Сръбската църква е част от висшето ръководство на така наречения "Сръбски свят", което представлява наддържавно обединение. Според декларацията за защита на националните и политически права и общото бъдеще на сръбския народ от 8 юни 2024 г., по-известна като "Сръбски свят", църквата влиза във Всесръбският събор, а ролята ѝ е да е "един от стълбовете на националната, културната и духовната идентичност на сръбския народ".

Освен това Всесръбският събор подкрепя и ролята на Сръбската православна църква в образованието на младите хора чрез педагогически и образователни дейности, т.е. сръбското влияние прониква във възпитанието още в най-ранна детска възраст.

Идентична е пропагандната роля на Московската патриаршия за "Руски свят". ОЩЕ: Българското разузнаване: Чужди сили са работили срещу България на Балканите

Провокация ли е новината в македонска медия?

Македонската религиозна медия публикува думите на българския патриарх на 2 ноември 2026 г. На пръв поглед има известно забавяне в отразяването на събитието, което е на 30 октомври.

На втори обаче: На тази дата през 1885 г. Сърбия обявява война на България и започва Сръбско-българската война, която сърбите губят и България защитава Съединението си. ОЩЕ: 2 ноември: Сърбия обявява война на България

Иначе казано - думи на български църковен водач пред сръбски и руски духовници, които се фокусират върху православието, а не върху националността, отекват в македонска медия на датата, когато започва Сръбско-българската война. Нищо, че контекстът на събитието изглежда приятелски.

Припомняме също, че през ноември 2024 г. протестиращи от проруската партия "Възраждане" недоволстваха от премиерата на пиесата „Оръжията и човекът“ от Бърнард Шоу с режисьор Джон Малкович пред Народния театър в София, чиято премиера съвпадаше с датата на боевете при Сливница по време на Сръбско-българската война, което доведе до разделение в българското общество.

Въпросът дали публикацията в македонската религиозна медия е провокация към България възниква след като в края на миналата година разследване на Антидезинформационната мрежа за Балканите показа, че руската православна пропаганда си пробива път именно през църковните медии на Северна Македония.

Същевременно скорошен доклад на Центъра за дигитална криминалистика в Черна гора показва, че руските и сръбските интереси не са идентични, но в отделни сегменти се припокриват и взаимно се усилват, като целта им е да пречат на евроинтеграцията на Западните Балкани. ОЩЕ: Нов доклад: Русия и Сърбия пречат на евроинтеграцията в Западните Балкани