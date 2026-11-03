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Кибератака "изпържи" хладилниците на магазините и в Германия

03 ноември 2026, 11:45 часа 936 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кибератака "изпържи" хладилниците на магазините и в Германия

Хладилни системи на търговските вериги "Edeka" и "CAP" в Германия са били засегнати от хакерски атаки, съобщават местни медии. Това са първите случаи в Германия, след като по-рано за кибератаки съобщиха магазини в редица европейски страни. Супермаркет на "Edeka" в град Райсбах, провинция Бавария, съобщи, че през уикенда температирата в хладилниците му се е повишила до 50 градуса по Целзий. Персоналът на магазина се е опитал да спаси някои хранителни продукти и да ги раздаде, но огромно количество храни е трябвало да бъдат изхвърлени.

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Супермаркетите "CAP" във Вупертал, провинция Северен Рейн-Вестфалия, също съобщиха, че веригата е била подложена "външна атака". Температурата в хладилниците на магазина също се е повишила, което е наложило унищожаването на продуктите. "CAP" е известна в Германия с това, че целенасочено осигурява работа на хора с увреждания.

Атаките срещу хладилни системи започнаха през октомври във Франция с нападения срещу редица големи вериги супермаркети като "Carrefour", "Intermarché" и "Marché U".

ОЩЕ: В 7 европейски страни е имало кибератака срещу хладилници в супермаркети

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Десетки белгийски супермаркети също са били засегнати от кибератака, при която хладилниците им са били загряти до 70 градуса по Целзий, в резултат на което е била изхвърлена храна на стойност 100 000 евро.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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