Кибератака "изпържи" хладилниците на магазините и в Германия

Хладилни системи на търговските вериги "Edeka" и "CAP" в Германия са били засегнати от хакерски атаки, съобщават местни медии. Това са първите случаи в Германия, след като по-рано за кибератаки съобщиха магазини в редица европейски страни. Супермаркет на "Edeka" в град Райсбах, провинция Бавария, съобщи, че през уикенда температирата в хладилниците му се е повишила до 50 градуса по Целзий. Персоналът на магазина се е опитал да спаси някои хранителни продукти и да ги раздаде, но огромно количество храни е трябвало да бъдат изхвърлени.

ОЩЕ: След Франция: И в Белгия хакери загряха хладилниците на супермаркети

Супермаркетите "CAP" във Вупертал, провинция Северен Рейн-Вестфалия, също съобщиха, че веригата е била подложена "външна атака". Температурата в хладилниците на магазина също се е повишила, което е наложило унищожаването на продуктите. "CAP" е известна в Германия с това, че целенасочено осигурява работа на хора с увреждания.

Атаките срещу хладилни системи започнаха през октомври във Франция с нападения срещу редица големи вериги супермаркети като "Carrefour", "Intermarché" и "Marché U".

ОЩЕ: В 7 европейски страни е имало кибератака срещу хладилници в супермаркети

Десетки белгийски супермаркети също са били засегнати от кибератака, при която хладилниците им са били загряти до 70 градуса по Целзий, в резултат на което е била изхвърлена храна на стойност 100 000 евро.